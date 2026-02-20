Valtur Brindisi ospita Reale Mutua Torino nell'anticipo di campionato al sabato sera

Seconda partita casalinga consecutiva per la Valtur Brindisi che ospita al PalaPentassuglia la Reale Mutua Torino, step importante per dare continuità di risultati e rafforzare il fortino interno in vista del rush finale di campionato.

Palla a due in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (venerdì 09:30-13:00; 16:45-20:15, sabato 09:30-13:00, 16:45-18:30), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Queste le parole dell'atleta Valtur Brindisi, Blake Francis: “Dobbiamo continuare a difendere il nostro fattore campo, giocare davanti ai nostri tifosi ci dà una marcia in più. Dopo Roseto sfideremo Torino, altra partita da vincere mettendo in campo ritmo ed energia. La stagione è ancora lunga ed entra nel clou, sono motivato e in fiducia di poter offrire sempre più il mio contributo. L’intesa con un leader come Cinciarini e un ottimo scorer come Copeland migliora di partita in partita, sono certo che la chimica in campo ci renderà ancora più forti”.

Nel match di andata il protagonista indiscusso fu proprio il play/guardia americano, autore di 27 punti in 26 minuti con una prova balistica da 7/9 al tiro da tre punti, decisivo per la vittoria della Valtur Brindisi in trasferta sul parquet del PalaAsti di Torino con il punteggio di 66-72.

Ex dell'incontro in campo e in panchina, a partire da coach Paolo Moretti, con un passato da allenatore biancoazzurro nella stagione 2007/08 in Serie B1 e Davide Bruttini, ingaggiato da appena ventenne alla New Basket Brindisi per la prima parte di stagione 2008/09 di Serie A2 per un totale di quindici presenze.

La partita sarà trasmessa sabato 21 febbraio in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link undefined e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

