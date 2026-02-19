PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE VALTUR BRINDISI SCHOOL CUP 2026
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, presso la sala stampa del Palasport “E. Pentassuglia”, è stato presentato ufficialmente alla stampa e alla città ‘Il Giardiniere School Cup 2026'.
La terza edizione del torneo di basket di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori delle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi, attraverso diverse ulteriori altre attività, con l’intento di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici partecipanti, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti del torneo.
Gli Istituti Scolastici partecipanti all’edizione ‘Il Giardiniere School Cup 2026' saranno in totale ventisei, un grande incremento rispetto alle prime due edizioni (rispettivamente da otto e quindici partecipanti) coinvolgendo le Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Una vera festa di sport, scuola e formazione che coinvolgerà tutto il territorio pugliese.
La formula prevede la suddivisione in quattro conference (nord-sud-est-ovest), itineranti nella prima fase tra Bari, Brindisi, Cisternino, Francavilla, Lecce, Mesagne e Taranto.
Le prime classificate di ogni conference prenderanno parte alle Final Four che si disputeranno presso il PalaPentassuglia di Brindisi tra il 20 e 25 aprile (data ancora da confermare).
CONFERENCE NORD
- Liceo Linguistico e I.S.S. “Marco Polo” di Bari
- I.T.E.C. “Lenoci” di Bari
- I.T.T. “Panetti Pitagora” di Bari
- Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari
- Liceo “Punzi” di Cisternino (BR)
- Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni (BR)
- I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR)
CONFERENCE SUD
- I.T.E.T. “Olivetti” di Lecce
- I.I.S.S. “Fermi” di Lecce
- Liceo Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce
- Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” di Galatina (LE)
CONFERENCE EST
- I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi
- Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” Scuola Europea di Brindisi
- I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi
- Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” di Brindisi
- I.T.E.T. “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi
- Liceo “E. Palumbo” di Brindisi
- I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne (BR)
CONFERENCE OVEST
- I.T.T. “Pacinotti” di Taranto
- I.I.S.S. “Archimede” di Taranto
- I.I.S.S. “Maria Pia” di Taranto
- Liceo “Ferraris” di Taranto
- Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR)
- I.T.E.T. “Calò” di Francavilla Fontana (BR)
- I.I.S.S. “Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR)
Oltre allo svolgimento dell’atteso torneo di pallacanestro, sono previste differenti performance e sfide interne che avranno il percorso finale durante le FinalFour al PalaPentassuglia:
- gara di Crew Dance tra otto scuole delle Provincie di Brindisi e di Taranto;
- gara di tiro da tre punti: i primi due classificati di ogni Conference parteciperanno alla fase finale.
L’evento, che prenderà il via dal 24 febbraio, è organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno della Regione Puglia, Banca Popolare Pugliese, Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.
Ultimi da Redazione
- MYPLANT: COLDIRETTI PUGLIA, MICRO ORTAGGI ‘IMMATURI’ E FIORI NEL PIATTO DA RAGÙ PETALI A ZUPPA BEGONIE
- AL VIA IL 16° CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 898 ALLIEVI MARESCIALLI
- Mesagne. In atto blitz antidroga della polizia (GUARDA IL VIDEO)
- Ex Mercato Ortofrutticolo di Fasano, inizia la demolizione del muro di cinta
- Giornata per la prevenzione pneumologica