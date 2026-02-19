PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE VALTUR BRINDISI SCHOOL CUP 2026

Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, presso la sala stampa del Palasport “E. Pentassuglia”, è stato presentato ufficialmente alla stampa e alla città ‘Il Giardiniere School Cup 2026'.

La terza edizione del torneo di basket di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori delle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi, attraverso diverse ulteriori altre attività, con l’intento di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici partecipanti, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti del torneo.

Gli Istituti Scolastici partecipanti all’edizione ‘Il Giardiniere School Cup 2026' saranno in totale ventisei, un grande incremento rispetto alle prime due edizioni (rispettivamente da otto e quindici partecipanti) coinvolgendo le Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Una vera festa di sport, scuola e formazione che coinvolgerà tutto il territorio pugliese.

La formula prevede la suddivisione in quattro conference (nord-sud-est-ovest), itineranti nella prima fase tra Bari, Brindisi, Cisternino, Francavilla, Lecce, Mesagne e Taranto.

Le prime classificate di ogni conference prenderanno parte alle Final Four che si disputeranno presso il PalaPentassuglia di Brindisi tra il 20 e 25 aprile (data ancora da confermare).

CONFERENCE NORD

Liceo Linguistico e I.S.S. “Marco Polo” di Bari

I.T.E.C. “Lenoci” di Bari

I.T.T. “Panetti Pitagora” di Bari

Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari

Liceo “Punzi” di Cisternino (BR)

Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni (BR)

I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR)

CONFERENCE SUD

I.T.E.T. “Olivetti” di Lecce

I.I.S.S. “Fermi” di Lecce

Liceo Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce

Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” di Galatina (LE)

CONFERENCE EST

I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi

Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” Scuola Europea di Brindisi

I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi

Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” di Brindisi

I.T.E.T. “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi

Liceo “E. Palumbo” di Brindisi

I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne (BR)

CONFERENCE OVEST

I.T.T. “Pacinotti” di Taranto

I.I.S.S. “Archimede” di Taranto

I.I.S.S. “Maria Pia” di Taranto

Liceo “Ferraris” di Taranto

Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR)

I.T.E.T. “Calò” di Francavilla Fontana (BR)

I.I.S.S. “Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR)

Oltre allo svolgimento dell’atteso torneo di pallacanestro, sono previste differenti performance e sfide interne che avranno il percorso finale durante le FinalFour al PalaPentassuglia:

gara di Crew Dance tra otto scuole delle Provincie di Brindisi e di Taranto;

gara di tiro da tre punti: i primi due classificati di ogni Conference parteciperanno alla fase finale.

L’evento, che prenderà il via dal 24 febbraio, è organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno della Regione Puglia, Banca Popolare Pugliese, Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.