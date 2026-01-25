Il Mesagne Volley esce dalla Coppa Puglia: ora testa al campionato. Amara sconfitta per il Mesagne Volley, che esce di scena dalla Coppa Puglia ai quarti di finale dopo una gara intensa contro il Copertino. Un match equilibrato, deciso da pochi palloni, che ha visto gli ospiti imporsi in tre set molto combattuti.

Questi i parziali dell’incontro:

• 1° set: 21–25

• 2° set: 24–26

• 3° set: 23–25

Il Mesagne ha lottato con determinazione, soprattutto nel secondo e nel terzo parziale, restando sempre in partita fino agli ultimi scambi. A fare la differenza è stata la maggiore freddezza del Copertino nei momenti chiave, che ha permesso agli ospiti di chiudere la sfida senza concedere il quarto set.

Archiviata l’esperienza in Coppa, per il Mesagne Volley è già tempo di guardare avanti. Ora testa al campionato di Serie D, dove la formazione mesagnese occupa il primo posto nel girone B, confermandosi protagonista di una stagione fin qui di alto livello. L’obiettivo è continuare su questa strada e trasformare la delusione di Coppa in ulteriore motivazione per difendere la vetta della classifica.