L’Aurora Brindisi cede al tie-break nello scontro diretto di Trepuzzi

Si conclude con una sconfitta al tie-break la trasferta dell’Aurora Brindisi sul campo del Trepuzzi Volley, che si impone 3-2 nello scontro diretto valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C femminile, girone B. Una gara intensa e combattuta, dal peso specifico rilevante in ottica classifica e qualificazione alla Coppa Puglia.

L’incontro, disputato sabato sera alla Palestra Tito Schipa, si è aperto con un primo set nettamente favorevole alle padrone di casa, capaci di partire con grande aggressività e chiudere il parziale sul 25-8.

La reazione dell’Aurora Brindisi non si è fatta attendere: nel secondo set la formazione della Coach Monica Casalino ha ritrovato ordine e continuità, riuscendo a pareggiare il conto dei parziali imponendosi 25-22.

Il terzo set ha rappresentato uno snodo cruciale dell’intera gara. L’Aurora ha condotto a lungo, arrivando sul 21-23, senza però riuscire a chiudere il parziale. Brave le padrone di casa a ribaltare l’inerzia della partita e ad aggiudicarsi il set ai vantaggi per 26-24.

Brindisi ha comunque reagito con carattere nel quarto set, dominato e chiuso sul 25-12, rimandando il verdetto al tie-break.

Nel quinto e decisivo parziale, Trepuzzi ha mantenuto il controllo sin dalle prime battute, gestendo il vantaggio e chiudendo l’incontro sul 15-7.

Al termine della gara è intervenuto il Vicepresidente dell’Aurora Brindisi, Daniele De Leonardis, che ha tracciato una linea chiara sul momento della squadra:

“Ora c’è la necessità di fare risultato nel prossimo impegno casalingo per non perdere ulteriore terreno. Il girone di ritorno dovrà essere quello delle correzioni: servirà lavorare con serenità, consapevoli che c’è ancora molto da fare. Abbiamo le carte in regola per recuperare i punti lasciati per strada”.

Il campionato non concede pause: sabato 17 gennaio l’Aurora Brindisi tornerà al Pala Zumbo per affrontare il San Cassiano, attuale seconda forza della classifica, nell’ultima partita del girone di andata.

