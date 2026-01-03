CSI Brindisi APS, Ivano Rolli eletto Presidente del Comitato Territoriale

Si è svolta oggi Sabato 3 gennaio 2025 l’Assemblea straordinaria delle società sportive affiliate al Comitato Territoriale CSI Brindisi APS, convocata a seguito delle dimissioni del Presidente Territoriale uscente Angelo Taurisano, come stabilito dal Consiglio Territoriale nella seduta del 22 novembre 2025.

L’Assemblea, tenutasi in prima convocazione il 2 gennaio 2026 e in seconda convocazione il 3 gennaio 2026, ha rappresentato un momento di grande importanza per la vita associativa del Comitato, chiamato al rinnovo dei propri organi statutari. I delegati delle società affiliate hanno infatti provveduto all’elezione del Presidente Territoriale, del Consiglio Territoriale, del Revisore dei Conti e della Commissione Giudicante.

Al termine delle operazioni di voto, è stato eletto Ivano Rolli nuovo Presidente del Comitato Territoriale CSI di Brindisi. Rolli porta con sé un’esperienza di oltre 25 anni nel Centro Sportivo Italiano, durante i quali ha ricoperto numerosi incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale, contribuendo in maniera significativa alla crescita e allo sviluppo del movimento sportivo.

Nel suo percorso associativo è stato Presidente Regionale CSI Puglia per due mandati, incarico nel quale è stato rieletto nel 2021, confermando la fiducia e il consenso delle società sportive regionali. Nel marzo 2025 è stato inoltre eletto Consigliere Nazionale del Centro Sportivo Italiano per il quadriennio 2024-2028, ruolo che tuttora ricopre.

L’elezione di Ivano Rolli segna l’inizio di una nuova fase per il CSI Brindisi APS, orientata al rafforzamento dell’attività sportiva sul territorio, al sostegno delle società affiliate e alla promozione dei valori educativi, sociali e inclusivi che da sempre caratterizzano l’azione del Centro Sportivo Italiano.