‘IL GIARDINIERE’ MATCH SPONSOR DEL BIG MATCH VALTUR BRINDISI VS TEZENIS VERONA

Il Giardiniere di Martucci Giovanni sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Tezenis Verona, in programma domenica 4 gennaio al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Big match e scontro al vertice della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, tra le due squadre che condividono la prima posizione in classifica al pari di Pesaro e Rimini.

L’azienda, con il suo punto vendita sito in viale Commenda 56, è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato, specializzata da anni nel vasto mondo del giardinaggio e offre servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde sia pubblico che privato per ambienti interni ed esterni. Lo staff tecnico altamente qualificato, di cui l’azienda si avvale, è in grado di assicurare la completa gestione del verde in tutte le sue forme e, attraverso una vasta gamma di attività, riesce a soddisfare qualsiasi esigenza.

Grazie all’esperienza e alla professionalità acquisita possono consigliare e selezionare piante e arbusti che garantiscano una costante fioritura durante l’arco delle stagioni e in funzione dell’esposizione solare. Il negozio è un vero e proprio garden che vende articoli come vasi di ogni tipo, piante ornamentali e da orto, sementi, concimi e prodotti per la cura delle piante e dell’ambiente, idee regalo per qualsiasi situazione e ricorrenza.

‘Il Giardiniere di Martucci Giovanni’ si occupa inoltre di rendere i vostri spazi verdi liberi da insetti e zanzare attraverso l’installazione di un innovativo sistema di protezione a base di prodotti naturali certificati per tenere lontano dalle abitazioni tutti i fastidiosi insetti. Preventivi gratuiti per la progettazione del giardino, dell’impianto di irrigazione di qualsiasi dimensione o capacità e dell’impianto di protezione dalle blatte e ogni specie di zanzara.

Le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Andrea Cinciarini: “Affrontiamo una squadra forte che ha appena recuperato un lungo come Justin Johnson che forma con McGee un duo americano di altissimo livello per la serie A2. Dispongono di un gruppo di italiani solido e forte, allenati da un allenatore che ha già vinto il campionato. Hanno lo stesso nostro obiettivo di centrare la promozione nella massima serie, per questi motivi sarà una partita difficile, dove i dettagli e le piccole cose faranno una differenza enorme. Giocheremo davanti al nostro pubblico che come sempre ci darà una grande mano, dovremo mettere in campo tanta intensità ed energia per portare a casa la posta in palio”.

La partita sarà trasmessa domenica 4 gennaio in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link undefined e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ultimi biglietti disponibili a partire da €14 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Botteghino del palasport aperto il giorno della partita a partire dalle ore 16:30.

