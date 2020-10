Mesagne pronta ad accogliere il Giro d'Italia

A quattro giorni dal passaggio del Giro d’Italia la città di Mesagne si sta preparando all’evento per non lasciare nulla al caso. In questi giorni, ad esempio, l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto D’Ancona, ha trovato i soldini per far asfaltare, con degli ampi rattoppi, via Guglielmo Marconi, l’asse viario principale su cui transiterà il Giro. Inoltre, il sindaco Matarrelli ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine al fine di evitare intasamenti all’uscita dei ragazzi giacché coincide con l’orario di passaggio dei corridori. Infine, nel castello Normanno-Svevo è stata allestita una mostra documentaria sulla storia della bicicletta. “Inizialmente la città di Mesagne non era interessata dal percorso del Giro d'Italia poi, a settembre inoltrato, ci hanno informato della variazione di percorso”, ha spiegato l’assessore D’Ancona -. Comunque, anche se impegnati con la riapertura delle scuole, non ci siamo fatti sfuggire l'occasione e abbiamo attivato subito un percorso di messa in sicurezza, per quanto possibile, della strada interessata al passaggio. Sono sicuro che sarà una bella giornata di festa dello sport, anche se inattesa”.

E sul fronte della sicurezza il sindaco Matarrelli ha ritento di emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole. “Ho emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole – ha spiegato - in considerazione che per permettere lo svolgimento della gara in sicurezza alcune strade urbane saranno interdette alla circolazione veicolare, tramite l’adozione di specifici e successivi provvedimenti, con importanti difficoltà del transito della città e conseguente sovraccarico e intasamento della viabilità circostante e cittadina in generale”. Il percorso del Giro interesserà via Brindisi e via Marconi nella loro interezza, “costituendo le stesse importante asse viario, con ripercussioni notevoli per i movimenti di persone e veicoli, resi problematici dalle limitazioni del traffico locale connesse alla chiusura contestuale di numerose traverse collegate”, ha precisato il primo cittadino. L’orario di modifica della viabilità ordinaria di venerdì 9 ottobre 2020, infatti, coinciderà con quello dell’uscita delle scuole di fine mattinata e ciò comporterà che parte delle stesse non saranno raggiungibili con i veicoli. “L’eccezionalità dell’evento fa ritenere necessario disporre la chiusura straordinaria delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado, ubicate nel territorio del Comune di Mesagne”.

Un motivo in più per il mondo scolastico di partecipare, in sicurezza, all’evento sportivo. L’ultima volta che il Giro d’Italia è passato da Mesagne è stato 49 anni fa, quando i ciclisti partirono da Brindisi per giungere a Bari. Nel 1973 la città fu interessata dal passaggio del Giro di Puglia. L’anno dopo, nel 1974, il Giro di Puglia attraversò nuovamente Mesagne per la tappa partita da Monteroni con arrivo ad Ostuni, lunga 210 chilometri. E finalmente nel 1975 la città di Mesagne fu tappa di arrivo del 4° Giro di Puglia, partito da Taranto. Il Giro di Puglia attraversò Mesagne nuovamente nel 1984 e nel 1990.

