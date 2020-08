La New Virtus C Gold pugliese per la stagione 2020-21

La società New Virtus Mesagne comunica di aver ufficialmente rilevato, nella tarda serata di ieri, il titolo di C Gold pugliese per la stagione 2020-21, a conclusione di una breve trattativa con i massimi organi della FIP Puglia.

Grandissima soddisfazione in casa Virtus, consapevole di aver riportato a Mesagne il basket di alto livello, assente dal Palasport di via Udine da tantissimi anni. Di seguito, le dichiarazioni del presidente del sodalizio messapico e del primo allenatore gialloblu.

Ivano Guarini (Presidente New Virtus Mesagne): "Dopo un'attenta valutazione economica, abbiamo deciso di regalare a Mesagne una categoria superiore, che consentirà alla nostra città di rientrare nel basket che conta davvero. La C gold è un campionato prestigioso e noi vogliamo gettare le basi per il futuro. Il nostro obiettivo per quest'anno è quello di ben figurare, consapevoli delle difficoltà che incontreremo".