Matarrelli eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia

Oggi, alle ore 12.25, Toni Matarrelli è stato eletto nuovo Presidente del Consiglio della Regione Puglia della 12esima legislatura. La votazione ha visto la partecipazione attiva di 51 consiglieri, i quali hanno espresso le loro preferenze in un clima di grande attesa e interesse da parte dell'opinione pubblica. I risultati sono stati chiari e definitivi: Matarrelli ha ottenuto 36 voti a favore, dimostrando un evidente consenso tra i membri del Consiglio regionale. La sua elezione segna un momento significativo per la regione, considerando il ruolo cruciale che il Presidente del Consiglio riveste nel governo locale e nella promozione delle politiche regionali. Nel dettaglio dei risultati, Scatigna ha ricevuto un voto, così come Decaro, mentre sono state ben 13 le schede bianche. Questi dati suggeriscono una certa polarizzazione nelle scelte dei consiglieri, ma la netta vittoria di Matarrelli sottolinea la fiducia riposta in lui.

Toni Matarrelli, nato a Krefeld in Germania il 4 febbraio 1975 e residente a Mesagne (BR), è laureato in materie letterarie. È stato sindaco della Città di Mesagne dal 13 giugno 2019 al 20 ottobre 2025 e presidente della Provincia di Brindisi dal 6 marzo 2022 al 20 ottobre 2025. È stato eletto consigliere regionale alle elezioni del novembre 2025 per la lista PD della Circoscrizione di Brindisi con 24.534 voti. Si tratta della sua seconda elezione a consigliere regionale dopo quella del 2010, per la lista di Sinistra Ecologia e Libertà, quando nel corso della IX legislatura venne eletto alla Camera dei Deputati alle politiche del 2013, motivo per il quale si dimise dalla carica di consigliere e continuò a svolgere quella di parlamentare fino al 2018.

Ha ricoperto anche la carica di presidente dell’Autorità idrica pugliese dal 29 giugno 2020 al 20 ottobre 2025.

La sua carriera politica ebbe inizio nel 2000 con l’elezione a consigliere comunale di Mesagne, ricoprendo la carica di assessore all’urbanistica e successivamente alle politiche sociali. Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale di Brindisi.

Fu rieletto consigliere comunale a Mesagne da giugno ad agosto 2007 e da maggio 2008 a novembre 2009. È stato segretario provinciale del Partito di Rifondazione Comunista a Brindisi da novembre 2008 a marzo 2009, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista da luglio 2008 a marzo 2009 e coordinatore provinciale di SEL da settembre 2009.

Sono stati eletti i vice presidenti del Consiglio regionale della Puglia. Elisabetta Vaccarella con 27 voti favorevoli è il vicepresidente in rappresentanza della maggioranza di centrosinistra e Renato Perrini con 21 voti è il vicepresidente in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra.

Elisabetta Vaccarella è nata il 23 novembre 1967, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari. E’ Avvocato dal 2001 ed esercita la libera professione con esperienza ventennale nel campo del diritto civile, del lavoro e di famiglia. Cura attività giudiziale e stragiudiziale, la redazione di contratti e la consulenza in materia di diritto societario, condominiale, fallimentare e successorio. Ha maturato competenze specifiche nel drafting contrattuale e nella valutazione di impatto legislativo (V.I.L.).

È stata eletta consigliere regionale alle elezioni del 23-24 novembre 2025 per la lista PD nella Circoscrizione di Bari con 26.679 voti. È stata assessora comunale alla giustizia, al benessere sociale e ai diritti civili del Comune di Bari da agosto 2024 fino al 15 gennaio 2026, consigliera comunale di Bari in carica da luglio 2019 ad aprile 2024, consigliera metropolitana delegata alla viabilità della Città Metropolitana di Bari da novembre 2019 a giugno 2024. Ha svolto anche la

funzione di consulente legislativo al Consiglio regionale della Puglia dal 2016 al 2018.



Renato Perrini è nato il 23 marzo 1972 a Martina Franca (TA), risiede nel comune di Crispiano (TA). Ha conseguito la maturità tecnica, diploma di Geometra. E' un imprenditore e dirigente della sua azienda. È stato rieletto consigliere regionale per la terza volta consecutiva nella lista di Fratelli d’Italia della Circoscrizione di Taranto con 15.408 voti. La sua prima elezione in Consiglio regionale risale al 2015 per la lista Oltre con Fitto e nel corso della X legislatura ricopri la carica di vicepresidente della Commissione consiliare agli affari generali e componente della Commissione per lo sviluppo economico. Ricandidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 nella lista di Fratelli d'Italia venne riconfermato consigliere regionale della XI legislatura in cui ha ricoperto la carica di presidente del Gruppo FdI, presidente della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia e vicepresidente della Commissione sanità e servizi sociali.

La sua attività politica ha avuto inizio nel 2000 con Forza Italia. Nel maggio 2003 è risultato il primo degli eletti al Consiglio comunale di Crispiano, con la lista “Casa delle libertà”, e successivamente, nell’aprile 2008 è stato riconfermato consigliere comunale con la lista “Popolo delle libertà”.

Nel Marzo 2013 è stato nominato vice coordinatore provinciale di Taranto di Forza Italia.

Consiglio regionale, seduta di insediamento: Tommaso Gioia e Massimiliano Di Cuia eletti consiglieri segretari Sono stati eletti i consiglieri segretari del Consiglio regionale della Puglia. Tommaso Gioia con 29 voti favorevoli è il consigliere segretario in rappresentanza della maggioranza di centrosinistra e Massimiliano Di Cuia con 22 voti è il consigliere segretario in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra.

Tommaso Gioia è nato l’11 agosto 1957, a Ceglie Messapica (BR) dove risiede ed è laureato in Giurisprudenza. È stato direttore amministrativo, con oltre 38 anni di esperienza, nella gestione delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale e dirigente sindacale del Sindacato UNAMS (Unione Nazionale Arte Musica e Spettacolo).

È stato eletto consigliere della lista Decaro Presidente nella Circoscrizione di Brindisi con 3.964 voti.

È stato consigliere del presidente della Regione Puglia, componente del Collegio degli esperti (referente per la sanità), dal 2016 a settembre 2020. A gennaio 2021 gli è stato rinnovato l’incarico di consigliere del presidente della Regione Puglia, facente parte del Collegio degli esperti, referente per i rapporti con le istituzioni per stimolare l’integrazione socio-sanitaria. Massimiliano Di Cuia è nato il 6 novembre 1979 a Taranto, dove risiede. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza alla LUISS Guido Carli di Roma. È avvocato abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, specializzato in diritto amministrativo e civile. E’ stato eletto consigliere regionale alle elezioni del 23-24 novembre 2025 per la lista di Forza Italia nella circoscrizione di Taranto con 5.779 voti.

Il 22 novembre 2022 è subentrato in Consiglio regionale, a seguito dello scranno lasciato vuoto per elezione ad altra carica, essendo il primo dei non eletti alle elezioni regionali del 2020 della lista di Forza Italia per la Circoscrizione di Taranto e nel corso del suo mandato è stato presidente della Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa istituita con L.R. 19 febbraio 2024 n. 5. È stato inoltre vicepresidente della IV Commissione consiliare permanente (Sviluppo Economico) e componente della II Commissione consiliare permanente (Affari Generali).

Dal 2005 al 2006 è stato assessore all’avvocatura, agli appalti e all’economato del Comune di Taranto, ente in cui è stato poi consigliere comunale dal 2007 al 2012 e dal 2022 a febbraio 2025. E' stato rieletto al consiglio comunale di Taranto nel maggio 2025.

