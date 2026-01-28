Liste d’attesa, FIALS chiede incontro urgente all’ASL Brindisi

La FIALS ha appreso, ma solo tramite i mezzi di informazione, che la Direzione Generale dell’ASL Brindisi ha trasmesso alla Regione il Piano di smaltimento delle liste d’attesa. Come già segnalato in più occasioni, le parti sociali rappresentative del personale del comparto – direttamente coinvolto dalle modifiche organizzative, dagli orari di lavoro e dai criteri di selezione – non sono state informate né coinvolte nella stesura del Piano. Tra le azioni previste si segnala l’estensione degli orari degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend. Pur riconoscendo l’urgenza e la priorità del tema delle liste d’attesa, riteniamo che il Piano attuativo, allo stato attuale, rappresenti più una risposta alle richieste regionali che un reale strumento operativo per il superamento delle criticità. Precedenti esperienze, quali la campagna vaccinale e il Piano di recupero liste d’attesa del 2022, hanno già evidenziato criticità analoghe, come l’assenza di criteri chiari per l’adesione del personale, la mancanza di requisiti definiti e la totale opacità sulle tempistiche e sul compenso delle prestazioni aggiuntive. Per questi motivi, la FIALS ha richiesto con urgenza un incontro con la Direzione Aziendale, volto a chiarire le modalità di adesione del personale interessato, i modelli organizzativi previsti e i profili professionali coinvolti, nonché a conoscere la ripartizione del budget tra dirigenti e personale del comparto e le modalità di pagamento delle prestazioni aggiuntive, compresa la cadenza delle liquidazioni e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione. L’incontro è necessario per garantire trasparenza, rispetto delle norme vigenti e una rimodulazione efficace del Piano, prima della sua imminente approvazione.

