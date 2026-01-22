DA BRINDISI VERSO LINATE E DA BARI VERSO MANCHESTER

Brindisi-Linate e Bari-Manchester. Sono le nuove rotte che la compagnia aerea easyJet opererà nella prossima summer. Si potrà volare dall’aeroporto del Salento verso Linate, quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì e sabato) e da Bari verso Manchester due giorni a settimana (lunedì e venerdì). Quello da Brindisi verso Linate è il primo collegamento domestico operato dalla nuova base milanese, inaugurata nella primavera del 2025 e va ad ampliare l’offerta di collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Puglia già garantita da Milano Malpensa.

“L’annuncio del collegamento tra l’aeroporto di Brindisi e Linate, scalo strategico per la mobilità nazionale e per i collegamenti verso il nord Italia - ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è un’ottima notizia per il territorio. Il collegamento con il city airport del capoluogo lombardo, sul quale stiamo lavorando da tempo, risponde alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e visitatori e rafforza la centralità del nostro sistema aeroportuale nel panorama nazionale. Questo collegamento implementa in maniera tangibile la nostra strategia di sviluppo infrastrutturale e di connessione del territorio pugliese con i principali hub del Paese. Abbiamo lavorato con serietà per soddisfare le aspettative del territorio e garantire una connettività adeguata. La nuova rotta Bari-Manchester rappresenta una nuova opportunità con un’area geografica che intercetta flussi diversi e complementari: da un lato una domanda turistica ampia che guarda alla Puglia come destinazione turistica attrattiva grazie ad un’offerta in grado di intercettare le diverse esigenze, dall’altro una risposta alle richieste di una comunità pugliese numerosa e radicata nel cuore dell’Inghilterra che potrà contare su un collegamento diretto con la propria terra. Siamo in presenza di un risultato che premia relazioni sempre più solide con i vettori, che continuano a credere nelle potenzialità del territorio, con la Regione che è sempre al nostro fianco per ampliare l’offerta di destinazioni. Un ringraziamento va anche al management di Aeroporti di Puglia, il cui lavoro quotidiano rende possibile la crescita del sistema aeroportuale regionale in termini di infrastrutture e traffico”.

“Queste nuove rotte – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - rendono la Puglia più connessa, competitiva e aperta: rafforzare i collegamenti con i principali poli economici e con le comunità pugliesi in Italia e all’estero significa sostenere mobilità, lavoro, turismo e relazioni sociali. Continuiamo a investire sul sistema aeroportuale come infrastruttura strategica di sviluppo, in stretta sinergia con Aeroporti di Puglia e con i vettori che credono nelle potenzialità del nostro territorio”.

“Siamo lieti di annunciare l’avvio dei nuovi collegamenti da Bari a Manchester e da Milano Linate a Brindisi - ha dichiarato il Country Manager di easyJet Italia, Lorenzo Lagorio - che ampliano le possibilità di viaggio per i passeggeri della regione. L’integrazione di una nuova rotta internazionale e di un ulteriore collegamento domestico contribuisce a rendere la Puglia ancora più accessibile sia per gli italiani che per i viaggiatori europei. Continueremo a collaborare con Aeroporti di Puglia per garantire un’offerta sempre più completa e affidabile, a supporto della mobilità dei cittadini e dello sviluppo turistico ed economico del territorio”.

I biglietti per le nuove rotte sono già disponibili sul sito www.easyJet.com e tramite l’app mobile easyJet.

