Sanitàservice. Crisi occupazionale per gli autisti soccorritori a Mesagne e nel territorio circostante

Il termine del contratto di lavoro di venti autisti soccorritori, tra cui diversi professionisti provenienti dalla città di Mesagne, ha generato un clima di grande preoccupazione e ansia. Con effetto immediato da domani, queste famiglie si trovano ad affrontare una grave crisi economica, poiché la decisione della Sanitàservice di non prorogare i contratti a tempo determinato, in scadenza oggi, lascia i lavoratori privi di una fonte di reddito. Al loro posto saranno impiegati gli ausiliari della società assunti a tempo indeterminato che hanno svolto un corso di aggiornamento.

Gli autisti soccorritori rappresentano una componente fondamentale del sistema di emergenza-urgenza, il cui operato è essenziale per garantire un intervento tempestivo e adeguato in situazioni critiche. La scelta della Società in house di interrompere i contratti, nonostante l'evidente carenza di organico che affligge il settore, solleva interrogativi sulla gestione delle risorse umane e sull'attenzione verso le esigenze di sicurezza e salute pubblica. I venti autisti soccorritori, che hanno dedicato il loro impegno quotidiano al servizio della comunità, vedono ora il loro futuro professionale appeso a un filo, con conseguenze dirette non solo per loro, ma anche per le famiglie che dipendono dal loro stipendio. Senza dubbi, la decisione di non prorogare i contratti avrà ripercussioni significative su un tessuto sociale già messo a dura prova dalle difficoltà economiche. In un periodo in cui la pandemia ha amplificato l'importanza dei servizi sanitari e di emergenza, è fondamentale che le istituzioni prendano atto delle problematiche legate alla mancanza di personale e alla necessità di garantire continuità nei servizi essenziali. La sospensione, pertanto, non rappresenta solo una questione individuale, ma un problema collettivo che richiede una pronta risposta. La speranza è che si possa trovare una soluzione sostenibile per questi professionisti, tenendo conto non solo dell'aspetto economico, ma anche dell'importanza del loro ruolo nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La tutela del lavoro e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori devono rimanere al centro delle politiche occupazionali, affinché situazioni di questo tipo possano essere evitate in futuro.

