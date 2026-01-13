Liste d’attesa in sanità – posizione PLD Puglia sul primo provvedimento del Presidente Decaro

Il Partito Liberaldemocratico Puglia interviene sul primo provvedimento adottato dal neo-Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in materia di riduzione delle liste d’attesa in sanità.

Il Segretario regionale del PLD Puglia, Matteo Viggiani, sentita la responsabile delegata alla Sanità Marilù Barnaba e la Segreteria regionale, valuta positivamente la scelta di dedicare uno dei primi atti di governo regionale a una criticità che da oltre un decennio incide pesantemente sulla vita dei cittadini pugliesi.

«Si tratta di un segnale politico chiaro e importante – afferma Viggiani – che merita attenzione e rispetto. Ridurre le liste d’attesa è una priorità condivisa, ma le misure adottate devono essere sostenibili e inserite in una visione complessiva del sistema sanitario».

Il provvedimento punta sull’estensione dei giorni e degli orari per visite ed esami diagnostici e strumentali. Tuttavia, secondo il PLD Puglia, le perplessità emerse in queste ore non riguardano l’obiettivo, bensì la concreta sostenibilità delle misure, a partire dalla disponibilità di personale, dalla tenuta organizzativa dei servizi, dal rispetto dei vincoli normativi e dalla responsabilità clinica legata all’appropriatezza prescrittiva.

Il partito ricorda inoltre che strumenti analoghi sono già stati utilizzati più volte negli ultimi anni senza produrre risultati strutturali, soprattutto a causa di carenze di organico, limiti finanziari e difficoltà organizzative. Anche l’aumento della spesa sanitaria nel tempo non si è automaticamente tradotto in un miglioramento dell’accesso alle prestazioni.

«Intervenire solo sulle liste d’attesa non è sufficiente – conclude Viggiani – se non si inserisce questo obiettivo dentro una riforma sanitaria complessiva: pianificazione, integrazione tra ospedale e territorio, percorsi diagnostico-terapeutici chiari, telemedicina, CUP unico ed efficiente e una presa in carico strutturata dei pazienti più fragili».

In questa fase iniziale, il PLD Puglia guarda con interesse all’azione del Presidente Decaro e ribadisce la necessità che le politiche sanitarie regionali siano accompagnate da responsabilità, visione di lungo periodo e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori della sanità.

