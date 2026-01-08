Badge di cantiere - nuova sfida per l’organizzazione aziendale: ANCE Brindisi pronta

L’introduzione del nuovo badge di cantiere, prevista dal Decreto Sicurezza (DL 159/2025), rappresenta una delle principali novità in materia di controllo, sicurezza e tracciabilità nei cantieri edili. Alla luce dei chiarimenti intervenuti con la legge di conversione 198/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso, è però emerso che l’obbligo non è ancora operativo.

La revisione normativa ha chiarito che l’operatività del nuovo badge sarà subordinata alla definizione di regole tecniche certe, condivise e coerenti con i sistemi informativi esistenti, evitando applicazioni affrettate e disomogenee sul territorio.

La piena applicazione della misura sarà infatti possibile solo dopo l’adozione di uno specifico decreto attuativo, che dovrà definire in modo puntuale le modalità tecniche e operative del nuovo strumento. Il termine dei 60 giorni previsto dalla norma è riferito all’adozione di tale provvedimento e non all’immediata entrata in vigore dell’obbligo per le imprese, superando così le incertezze interpretative emerse nella versione originaria del decreto.

Il nuovo badge sarà obbligatorio per le imprese che operano in appalti e subappalti nei cantieri edili, pubblici e privati, nonché in ulteriori ambiti caratterizzati da un rischio più elevato, che saranno individuati con un successivo decreto ministeriale. Tra le principali innovazioni è prevista l’introduzione di un codice univoco anticontraffazione e la possibilità di utilizzo del badge anche in formato digitale, con integrazione nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

In questo contesto, ANCE Brindisi, di concerto con ANCE Nazionale, sta già approfondendo la materia, avviando un’attività di studio e supporto finalizzata a garantire una corretta e tempestiva attuazione della misura, per accompagnare le imprese in quella che sarà una inevitabile riorganizzazione aziendale.

Per le imprese associate, così come per quelle che decideranno di associarsi, sarà garantito un affiancamento costante sulla materia, con particolare attenzione agli aspetti normativi, organizzativi e tecnologici legati all’introduzione dell’obbligo del badge di cantiere.

ANCE Brindisi opererà inoltre in sinergia con gli enti bilaterali (Cassa Edile e Formedil), mettendo a disposizione strumenti, competenze e informazioni utili affinché le imprese del territorio possano farsi trovare pronte all’entrata in vigore dell’obbligo, trasformando il nuovo adempimento in un’opportunità per implementare una più efficace organizzazione aziendale finalizzata ad aumentare sicurezza, trasparenza e legalità nei cantieri, a tutela delle imprese sane e della committenza.

