Pd. “Sostegno alla richiesta per fermata ‘Perrino’. Provincia e Comune la richiedano a Rfi”

“Sostegno alla richiesta per fermata ‘Perrino’. Provincia e Comune la richiedano a Rfi”. La possibilità che Rfi e Ferrovie dello Stato possano prevedere una fermata in prossimità dell’ospedale Perrino è un’utilità che va sostenuta fortemente da tutte le Istituzioni territoriali.

Condividiamo per questo lo spirito alla base della raccolta firme sostenuta dai medici e dalla direzione generale dell’Asl che si è mostrata particolarmente attenta a questa opportunità.

Per questo chiediamo al Presidente della Provincia Toni Matarrelli, che ha già dato piena disponibilità e sostegno alla causa, e al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna di sostenere questa richiesta anche con atti formali ed ufficiali da indirizzare ad Rfi per sottolineare l’importanza della istituzione di una fermata presso il nosocomio brindisino, punto di riferimento per tutta la provincia.

Partito Democratico Città di Brindisi