Mesagne, Parco Potì, e Villa Comunale, terra di nessuno.

Questa sera, mentre ero in giro a piedi con Akim e mi trovavo al Parco Potì, tutto d’un tratto è stato fatto esplodere un grosso petardo di una potenza inaudita. Dopo un po' che Akim si è ripreso dallo spavento mi sono avviato verso la Villa Comunale per concludere la nostra passeggiata serale. Arrivato in Villa mi sembrava di essere nella notte di Capodanno, tanti erano i botti che bande di ragazzini facevano esplodere indisturbati, per non parlare dei botti fatti esplodere nella vasca della fontana comunale, a danno dei poveri pesciolini che sono stati immessi poco tempo fa. Ovviamente a questo si aggiunge la cronica mancanza di vigilanza degli organi preposti, vigilanza che nelle ore di maggior afflusso dei parchi cittadini, da parte delle famiglie con bambini piccoli, non dovrebbe mai mancare. Se le telecamere di video sorveglianza non bastano, vanno aumentate. Siamo sicuri che Mesagne sia la città della Cultura e della Legalità e non invece dell'inciviltà e mancanza di senso civico?