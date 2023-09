Mauro Vizzino e Rocco Palese incontrano gli infermieri del Siiet

Anche la Terza Commissione coordinata dal presidente Mauro Vizzino ha ripreso i suoi lavori interrotti dalla pausa agostana. Presente l’assessore alla Salute, Rocco Palese, l’organismo consiliare ha proseguito con l’audizione dalla Società Italiana Infermieri di Emergenza Territoriale (S.I.I.E.T.) Puglia per conoscere lo stato dell’arte per l’applicazione delle "Linee guida operative da parte della Regione per gli infermieri di emergenza territoriale". Ad eccezione del territorio della Asl di Brindisi, dove sui mezzi di soccorso avanzati del 118- senza medico a bordo- gli infermieri sono autorizzati a d effettuare manovre salvavita in caso di necessità, nel resto del territorio pugliesenon tutti cittadini possono godere della medesima eventualità. Che molto spesso si trasforma nella differenza tra la vita ed il decesso del paziente.

Formalizzata dal consigliere Galante la richiesta di aggiornamento ad un mese dell’argomento per poter incontrare, in sede di sottocommissione, gli ordini professionali. Netta la risposta dell’assessore Palese che ha rimarcato come anche il Dipartimento regionale reputi fondamentale omologare su tutto il territorio il servizio offerto ai pugliesi.

Seconda audizione, quella richiesta dal consigliere Picaro già il 18 maggio scorso sul tema della “ "Mancata apertura avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari per tecnici sanitari di laboratorio". Sul punto si è nel frattempo espressa la Giunta regionale che con la delibera 979 del 12 luglio scorso è intervenuta sull’argomento. L’assessore Palese ha sottolineato come anche il Governo regionale, come già anticipato da quello nazionale, è assolutamente favorevole ad ogni iniziativa “ tesa ad assicurare dignità e certezza a tutte le professioni sanitarie”. Al momento sono 250 le domande giunte in Assessorato per il riconoscimento dei titoli universitari per i tecnici di laboratorio sulle quali sono al lavoro gli uiffici.

