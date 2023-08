Cobas. Il 24 agosto Brindisi multi servizi è in sciopero

Il Sindacato Cobas alza il tiro contro l’Amministratore della BMS e rinnova l’invito alla Amministrazione Comunale a fare in fretta per i pagamenti.

Le sollecitazioni dei lavoratori della BMS avute in questi giorni portano a dichiarare lo sciopero per la intera giornata di Giovedì 24 Agosto, al posto delle due ore di assemblea.

Appuntamento il 24 Agosto per tutte e tutti davanti ai cancelli della BMS in via Provinciale San Vito.

Vogliamo ricordare che l’acconto di 450 euro è stato fatto con i soldi delle macchinette dei parcheggi che devono essere consegnate al Comune di Brindisi e che i soldi del 730 non sono stati dati ai lavoratori.

Una situazione di estrema difficoltà dove spesso gli stipendi girano intorno alle 1000 euro.

Le lavoratrici e i lavoratori vogliono dare un grande segnale per la costruzione di un futuro tranquillo lavorativo ed economico, senza più vivere questi momenti di estrema difficoltà.

Brindisi 22.08.2023

Per il Cobas Roberto Aprile

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci