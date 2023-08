Confesercenti. Piccirillo: "Turismo Puglia. Diversità di offerte per tutte le tasche nel libero mercato. Con l’allarmismo si danneggia il nostro territorio". Intervento del presidente provinciale della Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, in merito all’affluenza turistica del periodo estivo in Puglia.

“Nel panorama attuale della comunicazione, soprattutto in ambito dei social media, è diventata consuetudine lanciare notizie allarmistiche riguardo al caro prezzi nel sistema turistico pugliese, in particolare facendo riferimento alle strutture di lusso. Tuttavia, è fondamentale considerare l'intero quadro e fare un'analisi equilibrata della situazione.Senza dubbio, il turismo è un settore chiave per l'economia della Puglia, e negli ultimi anni la regione ha attirato sempre più visitatori, sia italiani che stranieri. L'aumento dei flussi turistici, unito a un'elevata richiesta di servizi, può certamente aver contribuito a un aumento dei prezzi in alcune strutture di lusso, ma non si può ridurre l'intera realtà turistica pugliese a questo fenomeno.

È importante sottolineare che il mercato turistico pugliese è estremamente diversificato e offre opportunità per ogni tipologia di viaggiatore. Dalla disponibilità di spiagge libere e parcheggi pubblici, che consentono di godere delle bellezze naturali senza dover sostenere costi aggiuntivi, fino alle strutture che offrono servizi superlusso per chi desidera coccolarsi e concedersi un soggiorno esclusivo, ci sono molteplici possibilità tra cui scegliere.Il libero mercato è alla base di questo sistema e, in quanto tale, i prezzi vengono determinati dalle dinamiche di domanda e offerta. Le strutture di lusso, per esempio, rispondono a una clientela disposta a investire maggiormente per esperienze di viaggio uniche e raffinate. Tuttavia, ci sono numerose altre opzioni a disposizione dei viaggiatori con budget più limitati.La Puglia è rinomata per la sua ospitalità e la sua cultura accogliente, e ciò si riflette anche nel panorama delle strutture ricettive. Vi sono numerose soluzioni di alloggio tra cui scegliere, come agriturismi, bed and breakfast, residence, hotel a tre stelle e appartamenti in affitto. Ogni viaggiatore può trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e possibilità economiche.

La promozione di notizie allarmistiche, concentrati esclusivamente su prezzi elevati delle strutture di lusso, rischia di danneggiare l'immagine dell'intero settore turistico pugliese, dando una visione distorta e fuorviante della realtà. È fondamentale ricordare che il turismo è un comparto complesso, e ognuno dei consumatori è libero di scegliere secondo le proprie preferenze e disponibilità finanziarie.Trovo essenziale adottare un approccio più equilibrato e responsabile nella copertura mediatica riguardo al caro prezzi nel sistema turistico pugliese. Valorizzare l'intera gamma di offerte disponibili e promuovere la diversità delle soluzioni alberghiere contribuirà a preservare l'immagine positiva della regione e garantirà un turismo sostenibile e inclusivo per tutti”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci