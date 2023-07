Cobas. Sit in ex Gse Dcm presso Confindustria Brindisi

Il Sindacato Cobas ed il “Comitato lavoratori DCM-exGSE”, ormai disoccupati da mesi, organizzano Mercoledì 19 Luglio una giornata di protesta contro chi li ha proprio dimenticati alle ore 9,00 sotto Confindustria e poi in corteo ci si sposta alle ore 10,00 sotto il Comune di Brindisi a chiedere sostegno alla Amministrazione Comunale nel tentativo di tornare a lavoro , dopo che i nuovi acquirenti, la ditta Italsistemi , ha parlato di loro e di un impegno a riprenderli.

Il primo appuntamento Mercoledì 19 Luglio alle ore 9,00 sotto Confindustria nasce dal fatto che nei giorni scorsi si è svolto un incontro ,di carattere ancora informale ma importante ,con Italsistemi che è la nuova acquirente dello stabilimento ex-GSE.

In questa occasione i rappresentanti del Comitato hanno chiesto ai delegati interni interni dello stabilimento , loro ex colleghi, di poter partecipare come uditori all’incontro ma di fatto hanno ottenuto un rifiuto.

La richiesta nasceva dal fatto che proprio la Italsistemi aveva fatto riferimento a loro e ad un possibile rientro a lavoro.

Il secondo appuntamento è al Comune di Brindisi alle ore 10,00 dove questa mattina , lunedì 17 Luglio 2023, il Sindaco Marchionna dopo la sua immediata disponibilità ad affrontare il problema ci ha fatto sapere di essere a Bari;ci ha riferito però di recarsi presso il suo ufficio dove prendere l’appuntamento con i lavoratori.

I disoccupati DCM-ex Gse si sono già iscritti al bacino delle competenze presso l’Arpal di Brindisi in seguito al buon risultato ottenuto a Bari.

L’accordo fatto a Bari presso la Regione Puglia prevede che per qualsiasi nuova assunzione nel settore aeronautico si deve prima guardare nell’elenco del bacino e se non trova le qualifiche necessarie guarda all’esterno.

Ci vuole comunque una battaglia di carattere generale per il settore aeronautico per portare delle attività nuove nel nostro territorio che costruisce aerei da oltre un secolo.

Brindisi17.07.2023

Per il Cobas Roberto Aprile

