Oria. Dichiarazione di interesse eccezionale per il castello

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Nonostante la mozione presentata insieme al collega Maurizio Bruno, approvata dal consiglio regionale un anno e mezzo fa, la Regione non sembra essersi attivata per dar seguito a quell’impegno: chiedere alla Soprintendenza di avviare il procedimento per la dichiarazione d’interesse eccezionale della Cittadella di Oria, in modo da riacquisire la piena fruibilità del Castello che vi è incastonato. Per circa settant’anni, fino al 2007, il monumento è stato aperto al pubblico, ed è importante che torni ad esserlo, in considerazione del suo eccezionale valore storico, architettonico e culturale. La valorizzazione del Castello e della Cittadella di Oria sarebbe possibile attraverso la dichiarazione di bene d’interesse eccezionale.

Purtroppo da ormai sedici anni questo monumento, che ha avuto un ruolo centrale nella storia del Salento e della Puglia, è chiuso al pubblico. Se venissero riconosciuti come bene d’interesse eccezionale – come previsto dall’articolo 104 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – per il Castello e la Cittadella di Oria si potrebbero programmare interventi di restauro e valorizzazione da candidare al Fondo per la tutela dei beni culturali. Questa è la via emersa dal confronto in audizione in Commissione Cultura con il contributo prezioso dell’ex assessore Massimo Bray, e la mozione ha voluto dare un impegno preciso alla Regione. Ma, vista l’inerzia, cercherò un’interlocuzione diretta con il Ministero della Cultura e con la Soprintendenza, per raggiungere quest’obiettivo: restituire ad Oria e al Salento l’orgoglio di un castello e della sua cittadella che meritano un ruolo di primo piano nei percorsi turistici e culturali della nostra terra”.