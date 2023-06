Mesagne. La richiesta del M5S snobbata in Consiglio

Domande di attualità. Nel consiglio comunale del 5 giugno scorso il M5S, dato il lungo tempo trascorso dal precedente consiglio, tenutosi il 14 marzo, ha sentito l’esigenza di portare all’attenzione della massima assise cittadina una serie di argomenti che riguardano la vita pubblica della nostra città, proponendo quattro domande a cui l’attuale amministrazione è chiamata a rispondere.

Nel consiglio comunale la proposta di argomenti importanti e di interesse pubblico sono configurate come “domande di attualità”, che ogni consigliere comunale ha il diritto di porre.

Il presidente del consiglio comunale non ha però ritenuto di “attualità” le suddette domande, in quanto non si configurava il loro carattere di urgenza, rimandandone la proposta al prossimo appuntamento sotto forma di interpellanza o interrogazione.

Nonostante questa premessa il presidente ha comunque permesso una breve esposizione delle domande all’interno del dibattito sul Bilancio.

Ritenendo, da parte nostra, preminente non solo il carattere di urgenza ma anche di pubblico interesse, la necessità di fare chiarezza sugli argomenti da parte di questa amministrazione, proponiamo al giudizio della cittadinanza le domande proposte, corredate da alcune considerazioni critiche.

1- “PNRR: lo stato dei finanziamenti richiesti dal nostro Comune, alla luce delle difficoltà del Governo nazionale nella gestione dei fondi europei;”

Questa amministrazione ha improntato la sua politica principalmente sul reperimento di quanti più fondi possibili per intervenire sul nostro territorio; i finanziamenti richiesti assommano ad oggi a 31 milioni di euro. Se questa iniziativa, è in qualche modo dovuta, vista la possibilità di avere questi finanziamenti attraverso il PNRR, d’altro canto, alla luce delle difficoltà del Governo di mettere a terra tutti i progetti, nel caso che questi non fossero finanziati, il nostro Comune si troverebbe a far fronte con un proprio impegno di spesa ad una cifra così esorbitante, mettendo in pericolo le casse comunale, già ampiamente impegnate con gli anticipi di cassa in corso. Come pensa l’attuale amministrazione di prevenire questo pericolo?

2- “Estate mesagnese: si chiede di conoscere l’impegno di spesa del Comune;”

Da voci di corridoio sentiamo parlare di un impegno per la prossima estate di almeno 500 mila euro, con cui far splendere di notorietà la nostra cittadina, senza tacere il fatto che l’amministrazione vuol lasciare il segno in questa ultima estate di gestione. Non si rischia di lasciare un segno negativo riguardo alle possibilità finanziarie del Comune? Non si rischia di lasciare un bel debito a tutta la comunità? Davvero il gioco vale la candela?

3- “Progetto “Umana Meraviglia”: a che punto siamo nella realizzazione del programma?”

A fronte della somma di 300 mila euro donati dalla Regione che ha nominato Mesagne capitale della cultura di Puglia, non si ha tuttora notizia di alcuna iniziativa prodotta dal vasto programma del progetto “Umana Meraviglia”. Per caso quei soldi confluiranno nel programma dell’estate mesagnese, cancellando definitivamente l’ambizioso progetto?

4- “Lavori AQP: a che punto sono e quando si prevede la fine dei lavori?”

Il disagio provocato dai percorsi ad ostacoli che i cittadini affrontano nel traffico quotidiano ormai da più di un anno, pone seriamente la domanda; interi quartieri bloccati dai lavori per settimane, l’inesistenza di programmazione di via alternative, la polvere che continuamente entra nelle case, stante l’assenza della loro bagnatura (obbligatoria per le imprese in qualsiasi lavoro stradale), pongono urgentemente la domanda. La gestione di questo mega appalto da parte dell’amministrazione apre tutta una serie di quesiti che qui, per brevità non porremo. Ma servirebbe sapere almeno quando finiranno questi lavori.

Pensiamo che queste siano le tematiche più urgenti su cui i cittadini chiedono di essere informati.

Il Movimento 5 Stelle