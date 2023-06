Lettera aperta al centrosinistra. Dove finiscono le responsabilità

Nel commentare il risultato delle amministrative di Brindisi e la sconfitta della coalizione M5s - Pd, Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha detto che la città di Brindisi è stata governata da un "sindaco della sinistra radicale che con le sue posizioni ha sconcertato il contesto cittadino".

Ricordiamo al Presidente che a Brindisi l'ex sindaco Riccardo Rossi ha governato per quattro anni e dieci mesi con una maggioranza formata da 9 consiglieri del Pd, partito che esprimeva 4 assessori di cui ricopriva anche il ruolo di vicesindaca. La vicesindaca Tiziana Brigante è stata pure candidata alle politiche all'uninominale d'accordo con Alleanza Verdi e Sinistra, su proposta di Riccardo Rossi.

Classificare come sinistra radicale un sindaco uscente che ha governato cinque anni è già un ossimoro, ma nel caso specifico è dunque fuori dalla realtà. Le "decisioni che hanno sconcertato il contesto cittadino" sono state accettate dal Pd per quasi cinque anni e tale partito ha aumentato i consensi. Non sarà che l'analisi del voto di Emiliano è sbagliata?

Ci chiediamo quali sarebbero queste scelte radicali. Forse proporre un'ubicazione del deposito GNL in una banchina diversa da quella che sceglieva una ditta privata? Rossi puntava a lasciare la banchina su cui è stato fatto un ingente investimento pubblico a fini turistici e commerciali e a evitare che il gestore del deposito GNL avesse un vantaggio indebito dall'investimento pubblico. Pensiamo che questa proposta sia tutto fuorché radicale. Privatizzare i profitti e socializzare le perdite non fa bene ai contribuenti brindisini e italiani. Emiliano la pensa in modo diverso e ha gettato la maschera. Noi siamo convintamente nel campo del centrosinistra, ma per difendere i valori dello statuto di Europa Verde, non certo per adeguarci a ogni richiesta dei portatori di interesse.

Comunque tutta la politica pugliese attendeva l'esito delle comunali di Brindisi e ora è evidente che il M5s non è in grado di rappresentare i territori. Il PD ne prenderà atto? In autunno si voterà a Foggia dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Nel capoluogo dauno si sono verificati fatti di sangue anche nei giorni scorsi ed è auspicabile che si lavori per creare un'alternativa al sistema mafioso e violento che attanaglia la città. Chiediamo che si lavori per una coalizione in grado di governare e non di fare testimonianza. Una coalizione di centrosinistra, plurale e da costruire con le forze sane del civismo, dell'associazionismo, dell'imprenditoria e della politica.

Foggia non è persa, è un obiettivo raggiungibile per il centrosinistra, ma c'è un ma. IL centrosinistra è una realtà plurale basata sul rispetto reciproco e delle peculiarità dei territori e su Brindisi non c'è stato. Chiediamo che su Foggia il Partito Democratico cambi registro e avvii il tavolo per lavorare a una svolta.

A Emiliano ricordiamo infine che è stato eletto anche con i nostri voti, ma se ne è dimenticato il giorno dopo. Se vuole gli possiamo spiegare qual è il punto di vista di Europa Verde sulle scelte della sua Giunta.