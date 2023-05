VENERDI 26 MAGGIO PIERPAOLO BOMBARDIERI (SEGRETARIO GENERALE UIL) NEL BRINDISINO

Venerdì 26 maggio sarà una giornata storica per il Sindacato in provincia di Brindisi. Il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri sarà nel brindisino per un evento dall’alto valore storico e sociale con l’obiettivo di ricordare figure che hanno saputo lasciare tracce del proprio percorso nelle comunità del territorio, tenendo fisso lo sguardo verso i più deboli, il lavoro e la cultura della preparazione e competenza.

Sarà la prima volta dalla sua elezione che il Segretario visiterà un territorio di Puglia per omaggiare la storia e la presenza della Uil locale ricordando le importanti lotte e conquiste che il Sindacato ha saputo lasciare nei diversi decenni di presenza nelle comunità e Camere Sindacali del brindisino attraverso la determinazione dei suoi uomini e le vertenze che ha saputo affrontare con la convinzione di essere punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini.

Oggi, con il nuovo corso che il Segretario Bombardieri sta tracciando da alcuni anni, la Uil ha rilanciato la sua missione a livello universale puntando ad essere il «Sindacato delle persone» a tutto tondo, senza distinzioni di appartenenza o condizione. È la persona che costruisce il lavoro e sono le singole «persone» a fare grande un Sindacato.

Anche a Brindisi questo vento di rinnovamento, nel solco dell’impegno e della passione di sempre, stanno accompagnando la storia recente del Sindacato. Un lavoro che il Gruppo Dirigente UIL di Brindisi sta interpretando con disponibilità ed abnegazione in stretto e costante raccordo con i riferimenti regionali e con la Segreteria nazionale guidata proprio da Bombardieri.

La presenza del Segretario Generale a Brindisi, pertanto, ha un valore molteplice e storico: dall’omaggiare la storia sindacale e sociale del Sindacato nel Brindisino al riconoscimento del grande lavoro di rinnovamento che sta impegnando l’intera confederazione sul territorio in tutti i suoi aspetti.

Data la valenza dell’iniziativa maggiori dettagli su tematica, sede e programma della giornata verranno comunicati dalla stessa Uil Nazionale agli organi di informazione nelle prossime ore. Nell’attesa la notizia che Brindisi, il suo territorio e la sua classe dirigente locale ad ogni livello sia nelle attenzioni del Segretario Bombardieri tanto da favorirne la presenza è una notizia che gratifica per il lavoro quotidiano accanto alle sfide ed alle vertenze della dignità del lavoro e di ogni persona.

