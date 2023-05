Erchie OrientAMI”, per 91mila euro

Si è tenuta ieri mattina, 19 maggio 2023, presso l’Aula consiliare del Comune di Erchie, una conferenza stampa di presentazione del Progetto “Erchie OrientAMI”, proposto dal Comune di Erchie e ammesso a finanziamento per l’importo di euro 91.000 nell’ambito dell’Avviso Pubblico Regionale Punti Cardinali: “Punti di Orientamento per la formazione e il lavoro” - POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII del POR Puglia 2014-2020.





All'incontro erano Presenti due classi di bambini di quinta primaria dell’Istituto comprensivo di Erchie, tra i partner di progetto, impegnato nel supporto delle attività.

Sono intervenuti il Sindaco, Pasquale Nicolì, il Responsabile dell’Area Affari Istituzionali e Servizi alla Persona del Comune di Erchie, Glauco Caniglia, la legale rappresentante della Scuola Professionale Giacomo Rousseau, partner impegnato nel coordinamento di progetto, Laura Argentieri e i referenti di alcuni di partner coinvolti nel progetto: la responsabile unica dei CPI dell’ambito territoriale di Brindisi, Anna Loparco, il referente per Confcooperative Puglia e per Leader Società

cooperativa Consortile, Giuseppe Pagano, e i referenti per la Scuola Professionale Giacomo Rousseau, Giuseppe De Fazio e Antonio Dell’Aquila.

Sono stati altresì presentati gli altri partner di progetto: Si può fare soc. coop. di Latiano, Associazione Formazione & Progresso di Guagnano, Impact Coop. Soc. di Latiano, MTM Project di Monopoli, Nemesi A.C.E.S. di Cosenza- Radici Future Produzioni soc. coop. di Bari.

Tutti i partner collaboreranno per la realizzazione del Progetto, “Erchie OrientAMI”, a fruizione gratuita, finalizzato a rafforzare il servizio di Orientamento sui percorsi formativi e lavorativi, a livello locale, mediante lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli alla capacità di auto-orientarsi, per poter definire il proprio personale percorso di studio o di lavoro.

I diversi partner - coordinati dal beneficiario di Progetto, il Comune di Erchie, coadiuvato dalla Scuola Rousseau di Latiano - presso la Biblioteca Comunale “F. L. Morvillo Falcone” sita in via Roma n. 125, svolgeranno le seguenti attività:

A) Orientation Labs – n. 15 Laboratori di orientamento (didattici, esperienziali o narrativi, anche realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali) della durata di 20 ore ciascuno, per un totale di 300 ore.

B) Job Days – n. 8 eventi di orientamento al lavoro, della durata di 6 ore ciascuno.

C) Orientation Desk - Sportello di orientamento per la durata di 24 settimane (6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana)

Lo sportello orientamento è già attivo dal 16 maggio, presso la sede della Biblioteca Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

Le diverse attività saranno svolte entro e non oltre il 31 ottobre 2023, secondo un cronoprogramma che è stato presentato e che è disponibile presso la sede del Progetto.

Destinatari delle diverse attività sono: studenti delle scuole primarie; studenti delle scuole secondarie di I grado; studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e IeFP; studenti di percorsi di studio ITS e universitari; soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; soggetti occupati che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio; le famiglie di tutti i precedenti soggetti.

Per info: pagine Facebook e Instagram @erchieorientami; tel. 388 7718305 (anche whatsapp) e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .