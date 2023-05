Cobas. Domani a Bari i precari di Sanitaservice

Il Sindacato Cobas di Brindisi insieme ai precari Covid tornano a Bari ed organizzano un corteo per Mercoledì 10 Maggio con partenza alle ore 9,00 da Piazza Eroi del Mare per arrivare alla sede della Presidenza della Regione Puglia sul Lungomare Nazario Sauro dove sosterranno in sit in.

Il motivo che porta in 15 giorni per la terza volta a Bari in corteo questi lavoratori ormai disoccupati da mesi e mesi è quello di chiedere alla Regione Puglia di poter lavorare; sono stati dipendenti per quasi 2 anni di Sanitaservice , mandati a casa, ma di loro c’è bisogno nei servizi sostenuti dalla stessa.

I lavoratori hanno chiesto di incontrare alla fine del corteo il Presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano, per un incontro chiarificatore della loro situazione che non può più continuare ad andare avanti.

Gli impedimenti posti dalla Regione nelle ultime settimane sulle nuove assunzioni, dovuti ad una maggiore attenzione sulle spese sostenute nel settore della sanità, non ci preoccupano .

Il Commissario Asl Brindisi , Giovanni Gorgoni , e l’Amministratore di Sanitaservice, Francesco Zingarello, hanno mandato alla Regione Puglia con dovizia di particolari ,così come richiesto nei giorni scorsi, le carte per il 2023 in tema di assunzioni in Sanitaservice.

Le carte prodotte da questi dirigenti per le nuove assunzioni fanno riferimento al numero dei lavoratori da sostituire perchè andati in pensione, alle ore di straordinario effettuate per mancanza personale , per le necessità relative ai nuovi servizi affidati alla società.

I numeri che sono stati analizzati attentamente dalla ASL per il nuovo anno confermano la necessità di nuove assunzioni in Sanitaservice, sufficienti per i precari Covid in attesa di essere stabilizzati da tempo.

Andiamo a Bari con fiducia ma con altrettanta determinazione.

Per il Cobas Roberto Aprile