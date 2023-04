Mesagne. Ripulita tutta la linea del canale Arneo adiacente al canile

Canile di Mesagne. È stata ripulita tutta la linea del canale Arneo adiacente al canile comunale.

Un lavoro in sinergia tra l’ufficio randagismo e l’Arneo con i tempi tecnici relativamente brevi. Abbiamo chiesto e ottenuto l’intervento di bonifica e pulizia straordinaria per competenza.

Un lavoro indispensabile per la sicurezza, l’igiene il decoro e la funzionalità, necessario ormai da anni.

La riqualificazione della struttura comunale ci vede coinvolti anche in questo intervento, l’acqua del canale finalmente non straripa più come accadeva prima, allagando anche alcune aree del canile.