LA REGIONE PUGLIA FINANZIA IL PROGETTO “ERCHIE ORIENTAMI”

Il Comune di Erchie ha ricevuto un finanziamento per il progetto “Erchie Orientami”. I fondi della Regione Puglia sono stati intercettati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Punti cardinali: Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 8.11. Il progetto finanziato con 91mila euro ha come obiettivo principale il benessere del cittadino possibile solo attraverso il potenziamento del servizio di orientamento che lo porta alla conoscenza del sè.

I destinatari sono tutti i cittadini di ogni fascia d’età: studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, entro il 31/10/2023: Orientation Labs: 15 laboratori di orientamento da 20 ore ciascuno divisi per fascia d’età e/o bisogni. La metodologia sarà narrativa, esperienziale, con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche e digitali; Job days: 8 giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio; Orientation Desk: sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino con apertura giornaliera, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali

“Erchie Orientami” gode della collaborazione dei seguenti partner: ARPAL PUGLIA – CPI BRINDISI E TARANTO (Sistema regionale del lavoro), ISTITUTO COMPRENSIVO ERCHIE, SCUOLA PROFESSIONALE GIACOMO ROUSSEAU (Formazione professionale Latiano), NEMESI A.C.E.S. (Formazione professionale Cosenza), MTM Project srl (Formazione professionale Monopoli), LEADER società cooperativa consortile (ente di formazione professionale e agenzia per il lavoro, Bari), ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E PROGRESSO (Ente accreditato dalla Regione Puglia, Guagnano) RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA (ideatore e organizzatore di LegalItria, Bari), CONFCOOPERATIVE PUGLIA (struttura territoriale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, Bari), SI PUO’ FARE COOPERATIVA SOCIALE (Ente privato terzo settore – disabilità Latiano) e IMPACT COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (Ente privato terzo settore – cultura Latiano). “Siamo davvero soddisfatti per questo risultato – dichiara il sindaco Pasquale Nicolì -. Il lavoro di collaborazione guidato dall’assessore Melechì ha prodotto un obiettivo importante per i nostri concittadini. Fondamentale – continua il primo cittadino - è stato l’apporto, per le diverse fasi di progettazione, programmazione e gestione del progetto, del dirigente tecnico dott. Glauco Caniglia e dell’ufficio dei servizi sociali del comune di Erchie”.

