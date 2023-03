Lettera Aperta al Sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli

Carissimo Toni buongiorno. Da quando sei Sindaco, grazie alla forte impronta data da te all’amministrazione Comunale e alle tue azioni, Mesagne e i suoi cittadini vivono un momento magico e di euforia. Sei continuamente presente nella vita quotidiana dei cittadini e della nostra Mesagne. Si fanno ormai ininterrottamente lavori di pubblico interesse, acqua, fogna, fibra, ecc. Tantissime manifestazioni culturali di ogni tipo volte a promuovere l’immagine di Mesagne e di far affluire sia i turisti ma anche i cittadini dei comuni vicini. Sei continuamente invitato a partecipare all’inaugurazione di nuove attività commerciali di ogni tipo aperte da giovani pieni di entusiasmo che credono nella propria terra.

--E va bene, ma quanto potrà durare tutto ciò, prima di avere un brutto risveglio??? Può solo il turismo e la cultura dare da mangiare e da vivere ad un paese, io penso di no. Ecco perché io continuerò a ripetere fino alla nausea che Mesagne ha bisogno di tornare velocemente a fare agricoltura, ma non quella di una volta, ma agricoltura di qualità perché nel mondo il prodotto Italiano è universalmente conosciuto come il migliore!!! Ecco perché io dico da sempre che la politica locale deve fare da guida e da volano per l’economia del proprio paese. Solo così Mesagne potrà vivere prospera e serena per i prossimi decenni.

--I tanti giovani entusiasti che stanno aprendo le nuove attività commerciali non sanno che a breve dovranno scontrarsi con:

a--Il peggiore sistema fiscale tra i paesi occidentali, un sistema che io oso definire dittatoriale e vampiro.

b--Costo del lavoro e cuneo fiscale altissimo, a danno di imprese e lavoratori.

c--Peggiore sistema bancario.

d--Politica e politici a 360° schiavi del Nuovo Ordine Mondiale e del Neoliberismo, e che solo a parole dicono di essere vicini alla classe produttiva vera spina dorsale di quello che rimane della quarta potenza economica mondiale svenduta da tutta la classe politica degli ultimi trent’anni.

e--Burocrazia e sistema burocratico vessatorio che danneggia sempre chi vuol fare in legalità. Ecc. ecc.

Quindi caro Toni non basta essere presente all’inaugurazione delle attività di questi giovani imprenditori, ma tu e tutta la politica dal basso verso l’alto dovreste essere realmente e con azioni concrete vicini a tutti gli imprenditori, come io cerco di farti capire da tre anni. Nonostante i miei articoli che denunciano tanti gravissimi problemi nessuno di voi politici mi ha voluto ascoltare seriamente. Solo gli imprenditori e i propri familiari possono capire realmente i patemi e le preoccupazioni che si vivono per il semplice motivo di aver deciso di fare impresa e rischiare in proprio. Le Partite Iva non sono il male assoluto, ma sono realmente chi produce la ricchezza in Italia, ricchezza che la politica e la burocrazia sperpera.

Se crollano le Partite Iva crolla tutto, e voi politici ancora non lo avete capito.

Un caro saluto.

Angelo Gabriele Pignatelli

Delegato Regionale della Puglia per il Movimento Politico “Popolo Partite Iva-Unione Italiana”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci