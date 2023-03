VIZZINO. APPROVATA IN COMMISSIONE PROPOSTA DI LEGGE SU PSICOLOGO DI BASE

APPROVATA IN COMMISSIONE PROPOSTA DI LEGGE SU PSICOLOGO DI BASE.

Oggi in Commissione Sanità della Regione Puglia abbiamo approvato una proposta di legge per l’istituzione dello psicologo di base. Si avvia a conclusione, pertanto, un cammino articolato che ho condiviso sin dal primo momento, sottoscrivendo la stessa pdl proposta dalla Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. E’ l’ennesima iniziativa che va in direzione di un rafforzamento del sistema sanitario pubblico in un settore delicato come quello della salute mentale. E mi piace sottolineare che tale proposta è stata approvata all’unanimità dei componenti della Commissione che mi onoro di presiedere.