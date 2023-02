LE PROPOSTE DI MESAGNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO.

Mesagne protagonista nella Borsa Internazionale del Turismo in corso di svolgimento a Milano. Un esordio non di poco conto per la prima “Capitale della cultura di Puglia”. Nel corso di una conferenza stampa, abbiamo illustrato alla stampa nazionale ed internazionale il cammino compiuto per traguardare questo risultato così importante, con un progetto di valorizzazione culturale che ci ha consentito di giungere in finale per il titolo di Capitale italiana della cultura 2024 e di conquistare il titolo a livello regionale. Il tutto, oltre alle grandi bellezze della nostra terra e alle tante iniziative che sono state programmate per i prossimi mesi. Punta di diamante senza dubbio la mostra “Caravaggio e il suo tempo – tra naturalismo e classicismo” realizzata proprio a Mesagne (dal 16 luglio all’8 dicembre del 2023) dalla rete di imprese “Micexperience” rappresentata dall’imprenditore in campo turistico e culturale Pierangelo Argentieri. Un evento eccezionale che il sindaco Toni Matarrelli ha fortemente voluto per rappresentare un elemento di attrazione per il turismo culturale, grazie anche al sostegno di PugliaPromozione.