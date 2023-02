Mesagne. Le funzionarie del Comune battono i funzionari 8 a 5

Con l’inizio del nuovo anno il comune di Mesagne ha varato il nuovo funzionigramma, organizzando gli ambiti di competenza dei vari funzionari e affidando le ispettive responsabilità. Il tutto per garantire una maggiore funzionalità della macchina amministrativa con una efficienza delle funzioni. Il nuovo funzionigramma, inoltre, ha tenuto conto anche delle nuove disposizioni legislative in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infine, il nuovo assetto è tinto quasi del tutto di rosa poiché su 13 funzionari ci sono ben 8 donne e 5 uomini.

Dunque, il comune di Mesagne ha variato la struttura organizzativa degli uffici per renderla sempre più adeguata alle sfide attuali e dei prossimi anni e di supporto alla comunità, cittadini ed imprese nel percorso di ripresa sostenuto dal Pnrr. In particolare la giunta municipale ha approvato una variazione per l’area “Lavori pubblici, coordinamento e gestione Pnrr e progettazione strategica” creando il settore “Gestione patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria”. Inoltre, ha deciso di accorpare al settore “Sviluppo economico” l’ufficio Agricoltura. Pertanto, il nuovo funzionigramma è composto da undici aree affidate ad altrettanti responsabili.

La prima area, Affari Generali, segreteria e risorse umane, è stata affidata a Serena Saponaro; per la seconda area, Cultura e turismo, la responsabile è Concetta Franco; la terza area, Lavori Pubblici, coordinamento e gestione Pnrr, Progettazione strategica, è diretta da Claudio Perrucci; l’area quarta, Urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata e ambiente, è diretta da Rosa Bianca Morleo; l’area quinta, lo Sviluppo economico, è affidata a Francesco Civino; l’area sesta, Servizi al territorio, è diretta da Francesca Andriola; Francesco Siodambro è a capo della settima area, i Servizi finanziari e i tributi, mentre l’ottava area, Innovazione tecnologica, sistemi informativi e telematici, è stata affidata ad Angelo Capodieci. La nona area è la polizia locale il cui comando è affidato, temporaneamente, al vice comandante, Antonio Ciracì. La decima area è la Gestione del patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestita da Marta Caliolo. Infine, l’undicesima area, Servizi sociali, pubblica Istruzione, è stata affidata a Stefanina Palana.

In questa nuova pianificazione apicale del funzionigramma la giunta ha individuato e affidato due settori di altra professionalità. L’avvocatura civica e gli affari legali sono stati dati a Luana Nacci mentre la direzione scientifica del museo e della biblioteca ad Alessia Galiano. “Il nuovo funzionigramma è stato varato per migliorare i servizi e le prestazioni rese nell’interesse dei cittadini nonché per rendere particolarmente efficace, efficiente ed economica l'azione amministrativa, ed ha visto anche una distribuzione del personale in servizio nelle diverse aree”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli.

