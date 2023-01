Lavori pubblici in Città

Proseguono i lavori pianificati dall’Amministrazione Comunale. In questi giorni gli operai del cantiere di via Ceglie, ultimato il tracciamento delle strade che confluiranno nel rondò, hanno avviato la posa in opera dei 200 metri lineari di marciapiedi che occuperanno i due lati della strada. I prossimi passi prevedono il completamento della rotatoria al centro della carreggiata con la relativa illuminazione, la realizzazione del nuovo manto d’asfalto e la creazione degli attraversamenti pedonali rialzati. L’intervento, che ha un costo complessivo di 270mila euro, è stato co-finanziato dalla Regione Puglia con 105 mila euro.

“Lo scopo principale di questo intervento – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è rallentare i veicoli in entrata e uscita dalla Città. Su via Ceglie si affacciano numerose abitazioni e sono presenti due infrastrutture importanti quali l’Ospedale e lo Stadio. Era necessario intervenire per prevenire situazioni di pericolo e consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni.”

Sono in fase di avanzamento i lavori di adeguamento al PEBA degli immobili comunali con gli interventi nel Comando della Polizia Locale, nella Scuola Musicale Comunale e nei plessi Calò e Montessori del Secondo Istituto Comprensivo. In tutti questi edifici gli operai stanno provvedendo ad adeguare gli accessi, i percorsi interni e i servizi igienici alle esigenze dell’utenza con disabilità. Il costo complessivo di queste opere, finanziate con fondi di bilancio 2021, è di 100 mila euro.

“Il PEBA – prosegue il Sindaco Antonello Denuzzo – è uno strumento pensato per garantire l’inclusività dei luoghi. In questi anni abbiamo sviluppato un percorso incentrato sul rispetto dei diritti. L’adozione del PEBA è stato un passo importante in questa direzione e l’avvio dei cantieri rappresenta il frutto del serio lavoro di programmazione avviato dall’Amministrazione Comunale.”

Da via Dell’Elmo sono ripartiti gli interventi di rifacimento dell’asfalto che interesseranno nei prossimi giorni via Fiore, via Arco Lupo, vico Bax e vico Campane Carmine. Tutti questi cantieri rientrano nel blocco di lavori, finanziato con fondi regionali, che ha permesso il rifacimento di arterie importanti come via Germania, viale Francia, il tratto iniziale di via San Vito, via Mulini, via Sette Dolori e di tante strade secondarie. Lavori che si sommano a quelli già completati su via Di Vagno, parte di via della Conciliazione, via Abruzzo, via Calabria, via Molise, via Puglia, via Campania, via Quasimodo, via San Biagio, via San Francesco e lungo la bretella.

“I lavori che abbiamo pianificato – conclude il Sindaco Denuzzo – si stanno traducendo in opere pubbliche al servizio della Città. A breve partiranno nuovi cantieri, a cominciare dalla Porta del Carmine e dall’ultimo tratto di via Roma.”

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci