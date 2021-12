Gli auguri a Matarrelli da Calabrese e Vizzino

Subito dopola nomina di Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne, a vice presidente reggente della provincia di Brindisi gli sono arrivati diversi attestati di stima e auguri. tra questianche quelli del consigliere provinciale, Mauro Vizzino, e del presidente dell'Ats Br4,Tonino Calabrese.

"Il centro sinistra della provincia di Brindisi ha dimostrato, ancora una volta, che le idee e le capacità di governo rappresentano un’arma vincente per porsi alla guida del territorio. Il brillante risultato ottenuto dalla coalizione “Provincia unita e democratica” ne rappresenta una conferma.

Al Vice Presidente facente funzioni Toni Matarrelli ed a tutti i consiglieri eletti, pertanto, va il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che proprio la Provincia avrà un ruolo sempre più importante nei programmi di rilancio del territorio.

Ovviamente confermo la mia piena disponibilità – nelle vesti di Presidente della Commissione Sanità e di consigliere regionale – ad offrire un contributo fattivo per la provincia di Brindisi, in piena sintonia con le scelte che il Vice Presidente Matarrelli e i consiglieri provinciali di maggioranza intenderanno portare avanti", ha scritto Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia.

"Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ATS BR 4, unitamente all’Assemblea Consortile, esprime i migliori auguri di buon lavoro ai neo eletti Consiglieri Provinciali e al Sindaco di Mesagne, On. Antonio Matarrelli, oggi nominato Vice Presidente Provinciale; Il Consorzio ATS BR 4 si rende disponibile a collaborare con l’Ente Provinciale nell’interesse del nostro territorio. Preme altresì ringraziare il Presidente Provinciale, Sindaco di Brindisi Dr. Riccardo Rossi, che ha annunciato di volersi dimettere nella prossima riunione del consiglio, e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni al servizio della nostra comunità", ha chiosato il presidente del Consorzio ATS BR4, Antonio Calabrese.

