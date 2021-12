Mesagne, lì dove l'opposizione è sopita

Uno dei punti più nevralgici della città, Via Roma, Palazzo dei Celestini, sede del Comune di

Mesagne - Via Gualtiero D’Ocra merita una attenzione particolare soprattutto adesso che sarà

oggetto, spero di molti visitatori anche esterni dopo la conclusione dei lavori della

facciata riguardante la Chiesa di Santa Maria in Betlemme.

Sindaco è una indecenza da quasi due mesi che il fogliame degli alberi di castagno si spargono su

tutta la strada, sui marciapiedi e sui pozzetti di raccolta delle acque bianche.

Tempo fa con altro comunicato avevo già esternato la possibilità di togliere gli alberi di castagno da

Via Roma, lo ribadisco adesso e ritengo necessario tale intervento sia per i danni che stanno

provocando alle basole che per le barriere architettoniche che si formano con le basole sconnesse.

Qualche mese fa una signora è stata oggetto di inciampo e cadendo si è procurata diverse

escoriazioni e nonostante forse ha chiesto danni al Comune fate finta di nulla, però parlate sempre

di partecipazione ma in realtà fate sempre quello che vi pare perché siete maggioranza.

Sempre per il DECORO URBANO, e rimanendo in zona, non credo che nessuno amministratore di

qualsiasi ordine e grado sia consigliere o assessore sia passato da Via Gualtiero d’Ocra per non

accorgersi che vi è montata già dal settembre del 2019 impalcatura per lavori di somma urgenza

per distacco di cornici, sita a ridosso del Palazzo dei Celestini, lavori di somma urgenza divenuti di

recupero con nuovo progetto di maggiore consistenza approvato in Consiglio Comunale per un

importo di 191.000,00 ma da ultime notizie forse è stato affidato per un importo di 35.000,00 ma

qui vedremo i risvolti.

Per chiudere da notizie assunte, tra qualche giorno, sarà portata alla luce anche la facciata laterale

di Santa Maria in Betlemme e diventa indispensabile il recupero con la relativa pitturazione della

facciata principale del Palazzo dei Celestini, ma credo per l’Amministrazione non dovrebbe essere

un problema dato che avete più volte annunciato l’esistenza di un progetto di recupero e l’arrivo di

un finanziamento che non sappiamo se è mai arrivato.

Tutto alla luce del giorno, sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno vede compreso coloro che

dovrebbero tutelare il patrimonio comunale.

Ho solo messo in risalto uno dei punti più nevralgici della Città.

