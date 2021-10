Brindisi. Critiche dei genitori sulla gestione delle scuole materne

Noi genitori siamo molto preoccupatati per il fatto increscioso che è avvenuto 2 giorni fà con l'evacuazione del nido Santa Chiara. Ci aspettavamo un controllo delle strutture prima dell'anno scolastico e non ad anno in corso. Chiediamo all'amministrazione un controllo accurato delle altre strutture per garantire l'incolumità di tutti i bambini che frequentano gli asili e del personale. Chiediamo che questa situazione sia solo momentanea e non definitiva, in quanto tutti i bambini sono stati sposati in altre strutture collocate in altri quartieri (Paradiso, Sant'Angelo, Sant'Elia) con grossi disagi per i bambini che hanno dovuto affrontare un nuovo inserimento e per noi genitori nel compagnare i nostri figli in quartieri a noi non congeniali. Chiediamo al Comune di intervenire nei confronti della cooperativa che ad oggi fine ottobre non è partita con il servizio pomeridiano.

