Leoci su Fondazione di Comunità Brindisi e Provincia: “Progetto coraggioso”

Nota del Consigliere regionale di CON, Alessandro Leoci.

“La Fondazione di Comunità di Brindisi e Provincia è un progetto molto coraggioso che avrà bisogno di ognuno di noi per nascere e crescere.

La valorizzazione del capitale umano e sociale che ne è alla base è fondamentale per creare un effetto moltiplicatore e di Generatività come gli esperti hanno avuto modo di spiegare nella Conferenza Permanente tenutasi ieri sera presso la sala conferenze dell'Autorità Portuale di Brindisi.

Un plauso a Don Mimmo Roma e alla Diocesi di Brindisi Ostuni da cui tutto questo parte.

Evitare che le risorse umane del territorio vadano via, creare opportunità concrete per la società, i giovani e tutta la comunità di Brindisi e Provincia attraverso lo strumento di una fondazione di comunità è una novità per il nostro contesto, che va sicuramente promossa.

Gli esempi di fondazioni di comunità di altre città quali Napoli, che hanno dato nuove opportunità ai giovani di rioni difficili, ci danno ottimi esempi a cui poterci ispirare.

Già tanti enti hanno manifestato l'interesse ad entrare nella Fondazione, e tanti ancora lo faranno.

Io e gli altri colleghi consiglieri regionali possiamo essere interlocutori per far sì che la partecipazione della Regione Puglia sia presente in questo progetto”.

