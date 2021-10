Il PD annuncia nuove assunzioni ad Aeroporti di Puglia. Sostituiscono i ‘navigator’ o i Centri per l’impiego?

Sembra proprio che il PD brindisino abbia pensato istituire finalmente le figure dei navigator ovvero di sostituirsi completamente al Centro per l’impiego della provincia di Brindisi.

Sulla pagina del PARTITO DEMOCRATICO CITTA’ DI BRINDISI, compare un post nel quale con tanto di logo di Aeroporti di Puglia, si annunciano assunzioni di addetti aeroportuali.

Stigmatizziamo questa modalità che, in maniera più che evidente, non ha il sapore di una semplice informazione.

Ci chiediamo se il PD di Brindisi sappia che Aeroporti di Puglia è di fatto una SPA a trazione regionale che a tutti gli effetti può essere annoverata negli Enti pubblici.

Pertanto ci aspettiamo un chiarimento, oltre che dal PD cittadino, anche da chi gestisce Aeroporti di Puglia, la cui gestione non vorremmo venisse accomunata a tali inopportuni atteggiamenti.

Livia Antonucci-Coordinatrice cittadina FI Puglia.

