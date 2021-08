Emergenza-urgenza al Perrino, Caroli: "Lunghe attese e pazienti esasperati. Emiliano e Lopalco si rendono conto di quanto accade?"

Nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli.

“In Puglia è a rischio l'assistenza ai Pronto Soccorso sia per la carenza dei medici sia per le aggressioni che i vigilanti subiscono da parte dei parenti esasperati dalle lunghe attese: parliamo di ore e ore all'esterno anche per ricevere notizie sul proprio congiunto.

Ieri sera è avvenuto all'ospedale Perrino di Brindisi, dove si sono vissuti attimi di paura per un uomo fuori di testa che non solo ha aggredito il vigilante, ma ha tentato di impossessarsi della pistola, fortunatamente senza riuscirci.

La situazione è al limite della sopportazione, mi arrivano segnalazioni di attese lunghe anche 20 ore.

Cosa aspettano Emiliano e Lopalco a rendersi conto di quello che sta succedendo all'emergenza-urgenza in Puglia?”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci