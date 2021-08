Mesagne. Allerta meteo per il caldo torrido

CALDO RECORD NEI PROSSIMI GIORNI, I CONSIGLI PER LIMITARE I RISCHI.

I comunicati diffusi dalla Protezione Civile nazionale segnalano per i prossimi giorni picchi di temperature prossime o superiori ai 40 °C e quindi ondate di calore che possono comportare rischi per la salute della popolazione con temperature che faciliteranno la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio.

L’ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute segnala per i prossimi giorni dei livelli di rischio che, sulla scala adottata dallo stesso Ministero, raggiungono il livello 2 e 3. Pertanto, in via precauzionale, Vi segnalo i consigli indicati dal Ministero della salute e dalla Protezione Civile Nazionale per limitare i rischi causati dal caldo anomalo delle prossime ore:

 Evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00);

 Evitare le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti;

 Evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Si consiglia di trascorrere alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata.

 Indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparandosi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usando occhiali da sole.

 Proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

 Bere liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evitare, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.

 Se l’auto non è climatizzata, evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con sé sufficienti scorte di acqua che potrebbero servire durante possibili code o file impreviste;

 Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

 Assicurarsi che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte;

 In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contattare un medico.

Ancora:

 Si invita a pulire i terreni incolti per scongiurare il rischio di incendi (come previsto con ordinanza sindacale n.12 del 25/05/2021);

 Per le campagne, i proprietari di gregge sono obbligati a tenere gli animali in stalla e al fresco;

 È severamente vietato tenere gli animali domestici su verande o terrazze, tenerli in casa e, se è possibile, bagnarli;

 Evitare le spiagge nelle ore più calde.

Per maggiori informazioni consultare i Bollettini delle ondate di calore sul sito del Ministero della Salute.

Dal Comune: