FdI. Lettera aperta al sindaco Rossi sulla tragedia di Marcinelle

Con la presente questa segreteria cittadina le chiede ufficialmente di farsi tramite presso la commissione

toponomastica del Comune per individuare una strada, uno slargo, una piazzetta dove poter collocare una

lapide marmorea che possa consentire ai parenti in vita di veder celebrato il ricordo del loro caro, ed ai

brindisini ed alle persone di passaggio, se attente ai significati celebrativi delle targhe e dei nomi delle vie, di

poter conoscere la storia del brindisino Natale Santantonio, dal 2005 medaglia d’oro al valor civile alla

memoria, morto in Belgio per assicurare ai suoi connazionali in Patria qualche chilogrammo di carbone.

Cesare MEVOLI

COMMISSARIO CITTADINO

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci