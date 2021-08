CONFCOMMERCIO BRINDISI – APPROVATO IL RENDICONTO DI ESERCIZIO 2020. IL DOTT. CHIARELLI E’ IL NUOVO DIRETTORE PROVINCIALE

Gli organismi dirigenti della Confcommercio della provincia di Brindisi, dopo aver ascoltato la relazione della Presidente Anna Rita Montanaro, hanno approvato all’unanimità il Rendiconto di esercizio 2020.

“Si è trattato di un anno – ha affermato la dott.ssa Montanaro – durante il quale, grazie anche al lavoro svolto dal direttore Colella e dal personale di segreteria, la Confcommercio ha fatto registrare importanti segnali di crescita in provincia di Brindisi, rispondendo alle tante esigenze di una categoria messa in ginocchio dagli effetti della pandemia da covid 19. Particolarmente intensa anche l’attività svolta dalla nostra Associazione all’interno dei Distretti Urbani del Commercio presenti in provincia, così come in strutture come il C.A.T (Centro Assistenza Tecnica) ed anche in relazione alla complessa attività di formazione. Nel 2020 è sensibilmente cresciuta la presenza di sindacati di categoria e la nostra presenza si è radicata in molti comuni con la costituzione delle delegazioni cittadine. Va sottolineato, poi, il concreto avvio dell’operatività dell’Ente Bilaterale del Terziario.

E’ stata avviata con successo, inoltre, una interlocuzione con i sindaci e, più in generale, con le Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di condividere azioni che possano andare incontro alle esigenze degli operatori del commercio. E’ stata intensificata, infine, la collaborazione con l’Associazione dei Consulenti del Lavoro.

Un’attività capillare che ha prodotto anche una crescita numerica degli associati a Confcommercio in provincia di Brindisi.

Riteniamo, pertanto, anche sulla scorta di un primo rilancio dell’attività svolta nel primo semestre del 2021, che ci siano le condizioni perché la Confcommercio possa ulteriormente radicarsi nel tessuto sociale ed economico della provincia di Brindisi”.

Dopo l’approvazione del bilancio i soci della Confcommercio della provincia di Brindisi hanno rivolto un saluto ed un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto al direttore, dott. Angelo Colella, il quale, a far data dal 31 luglio, ha terminato la sua collaborazione con la Confcommercio di Brindisi.

L’incarico di direttore provinciale, pertanto, è stato assunto dal dott. Giuseppe Chiarelli che vanta una lunga esperienza nel mondo della Confcommercio, per la quale svolge tuttora le funzioni di direttore regionale per la Puglia.

Laureato in Economia e Commercio, il dott. Chiarelli ha operato a lungo anche presso la sede di Roma della Confcommercio, occupandosi di assistenza tecnica alle imprese del terziario.

La sua nomina a direttore provinciale ha raccolto il consenso unanime dell’assemblea della Confcommercio di Brindisi.

