Servizio di sorveglianza del territorio con le fototrappole

Fototrappole attive per inchiodare gli autori dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nell’agro francavillese. L’Amministrazione Comunale ha avviato una nuova campagna di contrasto ad una pratica illecita che danneggia la cittadinanza e deturpa l’immagine della Città. Il servizio di sorveglianza, già attivo da diversi giorni, utilizza le fototrappole ottenute gratuitamente grazie ad un bando promosso da Ager Puglia.

“Nonostante i ripetuti appelli al rispetto delle regole – spiega l’Assessore all’Ambiente Antonio Martina – il problema dell’abbandono dei rifiuti continua a provocare danni economici e di immagine per la Città. Il monitoraggio attivato copre più aree in contemporanea come mai avvenuto in passato.”

L’analisi delle immagini sarà affidata al Vigile Ambientale che è entrato a far parte a tempo pieno dell’Ufficio Ambiente. L’agente, oltre ad occuparsi dell’individuazione dei trasgressori, avrà il compito di presidiare il territorio contro i reati ambientali.

“Abbiamo deciso di destinare maggiori risorse umane per l’ambiente – prosegue l’Assessore – con il nuovo dirigente Ing. Scatigna siamo al lavoro per riorganizzare le attività dell’ufficio che è nato per volontà dell’Amministrazione Denuzzo e che prima semplicemente non esisteva.”

L’abbandono dei rifiuti rappresenta un malcostume molto diffuso. Secondo i dati forniti da ISPRA nel 2018 in Puglia sono stati accatastati illecitamente ben 9.127 tonnellate di immondizia.

“Nei mesi scorsi le telecamere hanno incastrato dei frequentatori abituali di alcune aree di abbandono dei rifiuti. Tutto questo è inaccettabile – conclude l’Assessore Martina – perché quel gesto è una vera e propria violenza nei confronti della Città e dei francavillesi. Spiace che per far rispettare una norma di civiltà sia necessario ricorrere alle sanzioni.”

