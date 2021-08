Mesagne. La fibra ottica in tutta la città

Fibra ottica in tutta la città.

È in arrivo un'altra importante opera infrastrutturale nella nostra città. Grazie ad un accordo chiuso con TIM, avremo il cablaggio completo della nostra città con la fibra. Saranno installati in città oltre 60 nuovi quadri di collegamento di ultima generazione.

Da questi quadri, che nei prossimi anni sostituiranno completamente la vecchia tipologia di linea internet e telefonica, ognuno in casa potrà poi chiedere ed ottenere la fibra ottica.

Maggiore velocità di connessione e di comunicazione, con segnale più pulito e più sicuro, gioverà a molti aspetti della nostra vita, a partire da quelle inerenti le attività lavorative, allo smart working, alla DAD e comunque anche a tutto il mondo della comunicazione.

La nuova opera che ci si sta approntando ad avere in città non comporterà nessun costo per le casse del comune e sarà interamente finanziata dall'azienda, a cui ovviamente vanno i nostri ringraziamenti.

Inoltre la progettazione della stessa è stata fatta pensando soprattutto a recuperare cavidotti già utilizzati, senza andare a rompere di nuovo strade in maniera importante. Nuove opere stradali comporteranno appena il 20 percento dell'intera opera .

La distribuzione della rete comprenderà anche quartieri periferici e residenziali come torretta e Manfeedonia, oltre ovviamnte alla noatta zona PIP che non poteva essere esclusa dalle nostre richieste.

Ancora una grande opera per la nostra Città che sarà tra le poche in Puglia a fare questo passo in avanti verso il futuro della comunicazione, oggi assolutamente necessario per essere competitivi nel mondo della globalizzazione.