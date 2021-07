Il nome di Marcella Di Levrano a un bene confiscato alla mafia in Piemonte

Sarà il nome di Marcella Di Levrano - quanta determinazione, quanta tenacia e quanta strada ha macinato sua mamma Marisa per portare, con tanto orgoglio e smisurata dignità, nelle scuole, nelle carceri, nelle parrocchie, fra i ragazzi di “Libera” e di altre associazioni, la storia del suo barbaro assassinio da parte della Sacra Corona Unita, ma sopratutto la sua vita, la sua memoria - a far risplendere dal prossimo 15 luglio, a San Giusto Canavese, un paesino di poco più di 3000 abitanti alle porte di Torino, la villa confiscata a Nicola Assisi, uno dei più pericolosi narcotrafficanti della ndrangheta, arrestato in Brasile, dopo una lunga latitanza, proprio l’8 luglio di due anni fa.