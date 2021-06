Amati: “Bloccati 515 milioni per interventi sanitari a causa di mancata richiesta al Ministero”

“In tutto sono 515 milioni di euro i fondi bloccati per investimenti in sanità. Di questi, 245 per la mancata richiesta al Ministero della Salute di un accordo, e 270, a valere sulla delibera Cipe n. 51 del 2019, come conseguenza della mancata sottoscrizione dello stesso accordo. E a farne le spese, ovviamente, importantissimi interventi già programmati. Da questo momento la mia iniziativa su questa questione si farà petulante”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i lavori odierni delle Commissioni I e III riunite in seduta congiunta.

“Ecco quali sono gli interventi già programmati e in attesa di accordo per un ammontare complessivo di 245 milioni: arredi e attrezzature nuovo ospedale Monopoli-Fasano per € 28,500 milioni; riqualificazione ospedale San Paolo di Bari per € 11,020 milioni; riqualificazione ospedale Di Venere di Bari per € 11,020 milioni; riqualificazione ospedale Perrino di Brindisi per € 12,540 milioni; riqualificazione ospedale Francavilla Fontana per € 6,840 milioni; riqualificazione ospedale Giovanni XXIII di Bari per € 23,750 milioni; riqualificazione energetica e messa a norma del corpo infettivo ospedale Giovanni XXIII per € 8,455 milioni; riqualificazione energetica e messa a norma del padiglione oculistica del Policlinico di Bari per € 3,420 milioni; riqualificazione energetica e messa a norma del padiglione dermatologia del Policlinico di Bari per € 7,030 milioni; riqualificazione energetica e messa a norma del padiglione gastroenterologia del Policlinico di Bari per € 3,230 milioni; riqualificazione energetica e messa a norma del padiglione patologia medica del Policlinico di Bari per € 6,175 milioni; riqualificazione ospedale Barletta per € 8,455 milioni; riqualificazione ospedale Castellaneta per € 4,370 milioni; riqualificazione ospedale Cerignola per € 6,840 milioni; riqualificazione ospedale San Severo per € 6,555 milioni; riqualificazione ospedale Gallipoli per € 5,035 milioni; nuovo ospedale del Nord Barese per € 92,545 milioni.

Un programma dunque che coinvolge gran parte della rete sanitaria pugliese, la cui definizione comporterebbe la possibilità di accedere a ulteriori risorse pari a € 270 milioni, assegnati alla Puglia con delibera Cipe n. 51 del 2019”.

