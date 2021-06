Aeroporto Brindisi, Caroli: “Enav vuole trasferire la sede a Roma. La Regione non batte ciglio e tace sul futuro di tanti lavoratori pugliesi”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.

“L’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, avrebbe intenzione di trasferire a Roma l’unico Centro di Controllo d’Area del Sud Italia che si trova a Brindisi. Per questo ho presentato un’interrogazione al presidente della Regione, Emiliano, e all’assessore ai Trasporti, Maurodinoia, per sapere cosa intendono fare per impedire che avvenga questo trasferimento che, come denunciato dalle organizzazioni sindacali di Brindisi, avrà un notevole impatto sull’economia regionale e sul futuro dei lavoratori pugliesi, che potrebbero vedere gli organici dimezzati e demansionati, vale a dire con stipendi più bassi che vorrà dire famiglie pugliesi con un bilancio più povero. Un depauperamento socio-economico che non può essere ricompensato da quelle di realizzare in futuro un HUB di Torri Remote, così come ha promesso l’azienda.

Tutto questo non può avvenire nel silenzio della Regione Puglia, per questo l’interrogazione non serve solo a sollevare il caso, ma a fare in modo che venga intrapresa, in modo sinergico e trasversale, un’azione che impedisca all’Enav di trasferire l’importante opera”.

