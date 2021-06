Turismo, Mazzotta chiede audizione in Commissione: “Quali iniziative della Giunta regionale per promuovere il territorio pugliese?”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Avere contezza degli eventuali interventi e delle risorse messe in campo dalla Regione Puglia per pubblicizzare il nostro territorio e sostenere il rilancio del settore turistico: sarà questo il tema al centro dell’audizione in IV Commissione che ho depositato oggi. Le regioni italiane a vocazione turistica hanno già portato avanti politiche di marketing territoriale per promuovere le proprie località a livello internazionale e raggiungere, così, il massimo potenziale per un settore che, a causa del Covid, l’anno scorso ha registrato volumi d’affari dimezzati. Sono azioni più che condivisibili, considerando che il turismo impatta per 6,5 miliardi di euro sui consumi finali nella nostra Regione: cifre straordinarie e un trend che le istituzioni devono supportare adeguatamente.

E noi vogliamo avere un quadro preciso di cosa abbia fatto in questi mesi la Giunta regionale per esaltare sul palcoscenico internazionale la nostra offerta turistica: ne parleremo in Commissione con l’assessore regionale al Turismo, a cui chiederemo il dettaglio di eventuali azioni intraprese, e con i rappresentanti di Confindustria Puglia, Federalberghi Puglia, Confcommercio Puglia, CNA Puglia, Confartigianato Puglia, Assoturismo Puglia e del sindacato italiano Balneari”.