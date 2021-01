Forza Italia: Rossi riduca il canone a tutti gli esercenti che occupano locali comunali. Non crei ingiustizie economiche e sociali

È del 30 dicembre scorso la delibera di giunta con la quale l’Amministrazione concedeva la riduzione del 50% del canone concessorio ad un esercente che occupa un locale di proprietà del comune. Posto che condividiamo il pensiero espresso in delibera con il quale “questa Amministrazione Comunale ritiene doveroso porsi a fianco di chi è in condizioni di oggettivo disagio finanziario” stante la crisi procurata dalla pandemia, non comprendiamo i motivi per i quali questa riduzione venga accordata solo ad un esercente e non venga, invece, prevista per tutti gli imprenditori che hanno subito restrizioni (ristoranti, bar, pub, gelaterie ecc) e che occupano ocali comunali.

Riteniamo ingiusto un tale comportamento e perciò presenteremo un odg affinché tale agevolazione, venga estesa a tutti.

Livia Antonucci coordinatrice cittadina

Roberto Cavalera capogruppo

Gianluca Quarta consigliere