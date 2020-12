Presentazione del XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione. Presentazione del XVI Rapporto sulle condizioni di detenzioneappello al Governo per fronteggiare emergenza COVD 19. Analizzare e raccontare la situazione di emergenza che stanno affrontando i detenutiall'interno delle carceri italiane, dal momento che la pandemia ha contribuito adaccentuare seri problemi e far emergere nuove criticità all'interno delle stesse.L'associazione Antigone Puglia presenta il XVI Rapporto sulle condizioni didetenzione "IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS".L’appuntamento, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e LinkLecce Coordinamento Universitario, si svolgerà venerdì 11 Dicembre 2020 alle ore17.30 sulla piattaforma Google Meet.L'incontro sarà moderato da Andrea Pascali, studente di giurisprudenza.Seguiranno i saluti di Maria Pia Scarciglia, Presidente Antigone Puglia e un contributodella Prof.ssa Maria Mancarella, Garante dei diritti delle persone private dellalibertà personale del Comune di Lecce.Interverranno: Prof. Avv. Giulio DE SIMONE, Docente di Diritto Penale Unisalento, Avv. Alessandro STOMEO, Antigone Puglia, Dott.ssa Ines CASCIARO, Magistrato Presidente facente funzioni - Tribunale di Sorveglianza Lecce.L'evento illustra il panorama regionale della Puglia contestualizzando nel merito anche l’appello che Associazione Antigone Nazionale, Anpi, Cgil, Gruppo Abele e uno schieramento composto da sindacati e associazioni legati alla tutela dei diritti delle persone, hanno firmato e inviato attraverso una lettera al Governo e alla Commissione Giustizia di Camera e Senato, per ridurre il numero delle persone ristrette (sono 7.000 in più rispetto ai posti letto), mettere in sicurezza quelle a rischio, garantire una quotidianità decorosa in questa nuova emergenza pandemica.

Secondo i dati del Garante delle Persone Private delle Libertà Personali, al 13 novembre scorso le persone detenute e registrate sono 54.767, 53.992 quelle fisicamente presenti. La seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 sta portando conseguenze pesanti negli istituti di pena, con numeri maggiori rispetto a quelli di marzo e aprile. Quasi 1.000 sono detenuti e operatori positivi, per ciascuna di queste categorie, con ritmi di crescita preoccupanti. In circa il 40% delle carceri del Paese, c'è stato almeno un caso di positività e, in alcuni penitenziari, Antigone ha testimoniato veri e propri focolai. Nonostante ciò, il sovraffollamento è ancora preoccupante: ci sono circa 7.000 detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili. Se si considera che alcune sezioni sono state liberate per i contagiati, la situazione è ancora più difficile di quanto non dicano questi numeri.“C'è bisogno di misure drastiche e urgenti”, sottolineano i firmatari, attraverso misure e proposte per ridurre la popolazione detenuta, mettere in sicurezza le persone sanitariamente a rischio, rendere non rischiosa e piena di senso la vita in carcere.E quindi:Estendere affidamento in prova in casi particolari e domiciliari senza limiti di pena a coloro che soffrono di pregresse patologie fortemente aggravabili in caso di contagio da Covid-19;Domiciliari per chi è ritenuto non pericoloso;Licenze per i detenuti semiliberi;Estendere i domiciliari per la parte finale della pena;Liberazione per buona condotta, strumento assai efficace per diminuire la popolazione carceraria;Dignità e organizzazione per i carcerati, è fondamentale che il diritto alle relazioni affettive venga garantito anche in pandemia, attraverso strumenti come le video-chiamate, che hanno dato buoni risultati nella prima fase del virus e che possono essere potenziate;Prevenzione dei contagi ed efficienza sanitaria, dentro, troppo spesso il carcere non è dotato degli strumenti idonei per proteggere chi lo abita. Così come manca una prospettiva di orizzonte che sappia riportare il giuramento di Ippocrate al centro delle politiche sanitarie in carcere.

